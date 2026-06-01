DC criticó la Cuenta Pública: "Se mezclan muchos factores con una menor recaudación fiscal"

El diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, reaccionó con duros cuestionamientos hacia los anuncios realizados este lunes por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, apuntando directamente a las contradicciones y dudas sobre el financiamiento de las propuestas del Ejecutivo.

Tras el término de la ceremonia oficial, el parlamentario por la Región de Arica y Parinacota afirmó que en el diseño del Gobierno "se mezclan muchos factores con una menor recaudación fiscal y pretende desarrollar más acciones en beneficio de la ciudadanía", una tarea que calificó como "compleja" ante el escenario de estrechez económica.

A juicio del dirigente falangista, si bien el discurso presidencial marca el término del período de instalación de la Administración y delinea la ejecución de sus promesas, el mensaje careció de certezas técnicas.

"Faltó la manera en cómo se va a resolver el alza del costo de la vida, y en específico el alza de los combustibles que afecta a todo el país", señaló Díaz.

"Claramente no se indicó cómo los planes que pretende ejecutar se van a financiar. No comprometió plazos. Y evidentemente, también deja desprotegida parte de lo que el Presidente comprometió que es el resguardo de la frontera", lamentó el diputado, manifestando su preocupación por el impacto de esta realidad en las zonas extremas del país.

Uno de los puntos más críticos esbozados por el jefe de bancada de la DC fue el anuncio en materia sanitaria, denunciando que el incremento de fondos para combatir el cáncer no se condice con la realidad presupuestaria actual del sistema público.

"Cuando se enfrenta esta condición de anuncio de una mayor cantidad de recursos que se destinen para el plan oncológico, esto no se condice con la reducción de más de 413.000 millones de pesos en materia de salud pública", enfatizó el diputado.

"Evidentemente que es una Cuenta Pública que mantiene condiciones específicas de cómo se va a enfrentar el futuro nuestro país, pero se entiende que hoy va a ser a costa de reducción de beneficios sociales y sobre todo de recursos para áreas tan críticas y graves como educación y salud", concluyó.