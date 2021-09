Variadas han sido las críticas al Servicio Electoral tras rechazar más de 200 candidaturas, principalmente del conglomerado de Apruebo Dignidad y del Partido Republicano, lo que ha abierto enfrentamientos entre los partidos y los consejeros del Servel. En El Primer Café de Cooperativa, el presidente del Centro Democracia y Comunidad, un centro de estudios de la DC, Patricio Zapata, indicó que es importante que este organismo "actúe técnicamente y evite entrar en polémica" y esperar que "se pronuncien las instancias que corresponden", ya que "hay que cuidar las instituciones", pero recalcó que "no significa que no se puedan criticar, pero la crítica debiera ser fundada, evitar exageraciones". Aún así, dijo que en órganos como el Servel "habría que evitar ser demasiado opinante y más bien ser dictaminante en las cuestiones que te corresponden, es un pequeño servicio a que este tipo de organismos no se vean arrastrados a la lucha política".

