18:10 - | El ex ministro Pérez renunció por teléfono, por lo que el titular de Interior deberá formalizar su renuncia en el Palacio de Gobierno .

17:21 - | Ovación: La Moneda recibe con aplausos al ex ministro Víctor Pérez #CooperativaEnCasa

16:38 - | "Presidente Piñera reafirma su convicción que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes, ha respetado la Constitución y las leyes, y no ha incurrido en ninguna causal de la acusación", dice el comunicado de La Moneda

Hemos aprobado en la Cámara de Diputados Acusación Constitucional contra Ministro del Interior Víctor Pérez. La grave violación de derechos humanos debe traer aparejada responsabilidad política para garantizar la no repetición. Es nuestro deber hacerlo valer.

16:17 - | " La grave violación de derechos humanos debe traer aparejada responsabilidad política para garantizar la no repetición ", afirmó Boric en Twitter.

Primer paso superado!! Se aprueba la admisibilidad de la #AcusacionConstitucional a Víctor Pérez %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F Qué bueno ver a la Oposición unida en defensa de los DDHH y no permitir la impunidad. Espero el Senado replique lo conseguido hoy!! pic.twitter.com/15QSiL7EHm

15:34 - | María José Hoffmann (UDI): Esta acusación rompe el espíritu del plebiscito. Esta acusación no es correcta, tengan el valor y carácter para rechazarla #CooperativaEnCasa

15:15 - | Jorge Brito (RD): Cuando un grupo de camioneros amenazaba con desabastecer el país, el mal ministro no aplicó las leyes que él mismo promovió #CooperativaEnCasa

14:44 - | Diputado Bernales (PL): Durante los últimos tres meses no ha existido un respecto irrestricto a los derechos humanos, no ha habido control sobre el orden público ni tampoco se han protegido a los propios carabineros... Prueba de eso es el asesinato de Eugenio Nain

14:39 - | Diputado Walker (DC) asegura que "la paralización de camioneros no fue un acto pacífico y el ministro lo sabe, porque él promovió la Ley Antibarricadas", que sanciona hechos ocurridos durante esa protesta #CooperativaEnCasa

14:34 - | Ministro Pérez: Nunca en mi vida he sido arbitrario y no tomé ninguna decisión en base a favorecer a unos y perjudicar a otros: A todos los traté exactamente igual #CooperativaEnCasa

14:19 - | Diputado Ascencio: Aquí está en juego el país que queremos, y en el país que queremos hay un respeto irrestricto a los derechos humanos. El que haya asumido hace tres meses no es argumento #CooperativaEnCasa

14:12 - | "Los camioneros son otro nivel, son amigos y los mapuche no, y resulta que la mayoría de las querellas presentadas bajo la Ley de Seguridad son contra personas mapuche", ironizó.

14:10 - | Respecto a la arbitrariedad, el diputado cuestionó que Zaliasnik llamara a "no comparar peras con manzanas" entre camioneros y mapuches

14:10 - | Sobre la postura dialogante de Pérez, según su defensa, Ascencio responde mostrando imágenes del menor empujado al Río Mapocho y de Aníbal Villarroel, manifestando que "ellos no tuvieron posibilidad de diálogo" #CooperativaEnCasa

14:06 - | Ascencio: Violar los derechos humanos no es una falla estructural. Hay que corregir los problemas en lugar de darle respaldo irrestricto a Carabineros #CooperativaEnCasa

13:54 - | "A nombre de todos los diputados, no puedo aceptar que se diga que las acusaciones constitucionales distraen de las otras funciones legislativas, ni que supuestamente se intente ejercer el poder punitivo", enfatizó el parlamentario.

13:53 - | Diputado Ascencio (DC): Esto no es un tema personal. Parece que no hubieran cambiado a la defensa, ya que el tono de desprecio para quienes presentan la acusación se mantuvo permanentemente #CooperativaEnCasa

13:42 - | Ministro Pérez: "El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció que el 18 de octubre no ocurrió ninguna violación a los DD.HH."

13:36 - | Pérez y las protestas previo al Plebiscito: Se me acusa de tratar unas manifestaciones de una manera y unas de otra... Si las marchas del Rechazo iban custodiadas por Carabineros fue porque eran pacíficas #CooperativaEnCasa

13:29 - | Ministro Pérez: En el paro camionero del 2015 no se podía entrar a Santiago; En el de este año eso no pasó, pero puede que en algunas comunidades sí, si no era una fiesta, era un paro #CooperativaEnCasa