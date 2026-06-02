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Tópicos: País | Política | Municipales

Aperciben a 15 alcaldes por no actualizar su declaración de intereses

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La advertencia de la Contraloría tiene un plazo perentorio: 10 de junio.

Aperciben a 15 alcaldes por no actualizar su declaración de intereses
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La Contraloría informó que, "como parte de su proceso de revisión y control", advirtió el pasado 27 de mayo a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias a sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

"A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales", explicó un comunicado.

Según la ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, las sanciones a que se exponen los jefes comunales van desde una multa -de entre 5 y 50 UTM- hasta la destitución del cargo.

Los 15 alcaldes apercibidos por la Contraloría

  1. Orlando Vargas, Arica, electo como independiente
  2. Adriana Rivera, Sierra Gorda, electo como independiente
  3. Juan Galdames, Rinconada, independiente en cupo RN
  4. Rolando Silva, Quintero, electo como independiente
  5. Fernando Rodríguez, Santo Domingo, electo como independiente
  6. Roberto Pérez, San José de Maipo, Partido Radical
  7. Carlos Correa, Empedrado, electo como independiente
  8. Rabindranath Acuña, San Rosendo, electo como independiente
  9. Jaime Vásquez, Lota, independiente en cupo UDI
  10. Félix Vita, Alto Biobío, independiente en cupo PPD
  11. Alejandro Cuminao, Melipeuco, independiente en cupo PPD
  12. Víctor González, Los Sauces, electo como independiente
  13. Guillermo Martínez, Toltén, UDI
  14. Emilio González, Los Muermos, UDI
  15. Patricio Fernández, Cabo de Hornos, DC

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