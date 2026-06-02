Aperciben a 15 alcaldes por no actualizar su declaración de intereses

La Contraloría informó que, "como parte de su proceso de revisión y control", advirtió el pasado 27 de mayo a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias a sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

"A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales", explicó un comunicado.

Según la ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, las sanciones a que se exponen los jefes comunales van desde una multa -de entre 5 y 50 UTM- hasta la destitución del cargo.

Los 15 alcaldes apercibidos por la Contraloría