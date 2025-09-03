Tribunal Electoral rechazó recurso contra Jadue: sigue como candidato al Congreso

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazó este miércoles una solicitud presentada por Renovación Nacional para que se declarara la suspensión del derecho a voto del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (Partido Comunista).

La tienda opositora -representada por el abogado Marcelo Brunet- recurrió a la justicia electoral en vista de que el actual candidato a diputado en el Distrito 9 está imputado por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y estafa concursal, en el marco del caso Farmacias Populares.

El argumento principal apuntaba a que la Constitución establece que el derecho a sufragio lo pierden quienes estén acusados a delitos que merecen pena aflictiva, como puede ocurrir con la exautoridad, cuya postulación ya fue aceptada por el Servicio Electoral.

De haberse aplicado la sanción requerida por RN, Jadue no podría jurar en su cargo parlamentario si ganara en noviembre, ya que la misma Carta Fundamental establece que uno de los requisitos para ser diputado es tener derecho a sufragio.

No obstante, y por voto de mayoría, el tribunal determinó que "la suspensión del derecho a sufragio sobre la base de un acto administrativo emanado de uno de los intervinientes del proceso penal, basado en antecedentes de cargo que no han sido revisados por juez competente, socava los principios nucleares de la democracia, pues excluye a determinadas personas del derecho a sufragio sin un control jurisdiccional y, por lo tanto, lejos de potenciar la democracia, la debilita al limitar la participación ciudadana en actos electorales".

"La sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector", enfatiza la sentencia.

La resolución se basa en el estándar que imponen tratados internacionales suscritos por Chile, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual justamente indica que el acto administrativo de la acusación por parte del Ministerio Público no es suficiente para suspender los derechos políticos de un ciudadano.

De acuerdo con La Tercera, el abogado Brunet anunció que apelará con el fin de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se pronuncie: "Nos parece, en una primera lectura, que el voto de minoría es muy asertivo. Sin duda, apelaremos y estamos confiados en que el Tricel revertirá esta resolución", aseveró.