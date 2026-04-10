Ignacio Walker calificó de "inaceptable" la postura del PC por agresión a ministra Lincolao

El extimonel DC Ignacio Walker (hoy independiente) calificó este viernes de "completamente inaceptable" la postura del Partido Comunista (PC) sobre la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

La secretaria de Estado tuvo que salir apresuradamente del Aula Magna de la casa de estudios en medio de una manifestación que se realizaba en el exterior. En su retirada, fue insultada y rociada con líquido por los manifestantes, un hecho que ha generado un intenso debate sobre la violencia escolar y las medidas a tomar.

La secretaria de Estado Ximena Lincolao fue atacada con líquidos e insultos durante un incidente en la Universidad Austral. (FOTO: ATON)

En su participación en El Primer Café de Cooperativa, el excanciller expresó su "condena absolutamente enérgica" ante esa agresión, aunque advirtió que, pese a las muchas condenas tras lo ocurrido, lo expresado por el PC es "inaceptable".

"Hubo varias condenas transversales, salvo la declaración de siete párrafos del Partido Comunista de Chile, que es completamente inaceptable. Dice 'no estamos de acuerdo con la situación que se generó', para seguido decir en seis párrafos que no se puede condenar o estigmatizar al movimiento estudiantil que reivindica sus demandas", analizó Walker.

Según su opinión, esta declaración del PC, "que es la excepción de la regla", marca una clara diferencia con el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) e incluso con "Constanza Martínez (líder del Frente Amplio), que declaran que es (un hecho) inaceptable".

Para Nicolás Eyzaguirre, la institución académica es el baluarte de la democracia, exigiendo un juicio sin rodeos por la agresión a la ministra. (FOTO: ATON)

Claridad ante la violencia y un llamado a la acción más allá de la retórica

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre también se sumó a la crítica sobre la falta de ambigüedad en la condena, subrayando que la universidad, como "templo de la democracia", exige claridad ante la violencia.

"Es muy importante que todos tengamos una palabra externamente clara y no ambigua, porque la universidad es realmente el templo de la democracia en el fondo, porque es donde se debaten ideas y se permite el disenso y la libertad de expresión", analizó la otrora autoridad en El Primer Café.

Debido a esto, aseguró que "si no se mantiene no son las formas, sino que también el derecho del otro a tener una opinión distinta y se permite la violencia, se desnaturaliza la universidad y con eso la democracia".

Cristián Monckeberg exige normas y castigos para estudiantes que cometen ilícitos violentos. (FOTO: ATON)

Por su parte, a directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, afirmó que "hay que ser claro y no solo condenar la violencia, no solo quedarse en la retórica, sino también pasar a la acción".

"En eso, en los últimos ocho años, al menos, hemos visto bastante complacencia de algunos sectores (de la sociedad)", enfatizó la economista en Cooperativa.

Aunque evitó responsabilizar a sectores políticos en específico, Horst si advirtió que existen grupos "en los cuales el uso de la violencia, no sé si les acomodaba es la palabra, pero al menos fueron bastante más laxos en su condena de lo que hoy vemos".

Sanciones para estudiantes que comentan delitos violentos

Mientras que el exministro Cristián Monckeberg (RN) fue categórico en El Primer Café en su llamado a la implementación de normas y sanciones claras, rechazando cualquier intento de relativizar la gravedad de los delitos cometidos.

"Si una persona intenta quemar una inspectora y la rocía de bencina, no puede tener acceso a beneficios sociales, porque eso es un delito. Y no es que un chiquillo joven, no tienen 4 años, estoy hablando de personas de 15, 16 y 18 años que están accediendo a la universidad", puntualizó.

"Entendería que preocupar de ese alumno o esa alumna también en otro aspecto, en el aspecto social, psicológico, acompañamiento académico, todo lo que quiera, pero si paso una línea divisoria, no voy a tener esa discusión", cerró Monckeberg.