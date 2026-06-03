Diputado republicano viajó al Caribe durante semana distrital: "Trabajo de lunes a miércoles"

El diputado republicano por la Región de Los Ríos, Leandro Kunstmann, se defendió de las diversas críticas recibidas tras revelarse que se fue de vacaciones al Caribe durante la reciente semana distrital, argumentando a que no tenía descanso "hace cuatro años".

En conversación con Noticias Los Ríos, el parlamentario indicó que tiene derecho a irse de vacaciones con su familia y recalcó que el viaje fue planificado con antelación. "Hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones", aseguró.

"Aparte de ser político tenía un emprendimiento. Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año", argumentó Kunstmann, agregando que "lo importante es que yo haga mi trabajo acá en el Parlamento. Para eso me pagan una dieta".

"Uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones", aseveró.

En ese sentido, defendió su trabajo y afirmó que "llevamos más de 35 solicitudes de fiscalización" dirigidas a municipalidades, ministerios y organismos públicos, afirmando además que "he sido en semana distrital el diputado que más ha recorrido la región, por lejos".

No obstante, dejó entrever que la filtración de sus vacaciones fue hecha por parlamentarios del oficialismo, específicamente, Chile Vamos: "Siempre va a haber alguien que va a criticar. Sé perfectamente quiénes son. Yo respondo por lo que yo hago. Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios de Renovación Nacional o de la UDI, pero no es mi estilo".

"Yo trabajo en forma transparente, me hago responsable de mi propio trabajo y de mis propios errores. Si el resto comete errores, yo no estoy para estar indicándolo. No me corresponde porque no es mi forma de trabajar", enfatizó.

El parlamentario aseguró que está enfrentando la polémica con tranquilidad y recalcó que tiene "una trayectoria política intachable desde mi inicio".

Cabe recordar, que Kunstmann alcanzó notoriedad durante la campaña presidencial al señalar mediante redes sociales que Evelyn Matthei sufría "locura temporal", lo que generó una controversia entre los comandos de Chile Vamos y Republicanos.