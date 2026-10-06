El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, rechazó en El Primer Café las críticas públicas de figuras oficialistas -como las senadoras RN Paulina Núñez y María José Gatica- a la gestión del Gobierno de José Antonio Kast.

El dirigente opinó que, en general, "los partidos políticos de derecha están todos en una derecha que construye, pero hay personeros del oficialismo que, por un rédito político propio, personal, individual, están dispuestos a pegarle públicamente al Gobierno", lo que da argumentos a la oposición para atribuirle "desorden" al sector.

"Lo que está viviendo Chile ahora es brutal: el desempleo es una realidad dramática; lo que están viviendo las familias en seguridad es una realidad dramática (también), pero este Gobierno tiene las herramientas para solucionar eso y yo creo que lo va a hacer muy bien; y (en realidad ya) lo está haciendo muy bien", señaló Bruna en Cooperativa.

"La crítica fácil por supuesto que retribuye, porque la ciudadanía aplaude, y hay otros que quizás están pensando también en adelantar carreras presidenciales, pero yo creo que es un error": en este momento se requiere "pedirles un poco de ayuda a esas personas que se desordenan públicamente, para que se cuadren con el Gobierno, (...) hagan las críticas en privado y logremos sacar este Gobierno adelante", exhortó el secretario.

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