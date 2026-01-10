De Rementería: postura de Kast sobre Venezuela "va contra la tradición diplomática de Chile"

El senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, abordó en entrevista con El Diario de Cooperativa los recientes cruces entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, y proyectó además el rol que debería asumir el actual jefe de Estado una vez que deje La Moneda y pase a la oposición.

De Rementería sostuvo que Boric "está expresando un punto correcto" al criticar el discurso y las definiciones políticas de Kast tras su triunfo electoral, particularmente su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

"Eso va en contra de la línea histórica de Chile en política exterior, que siempre ha estado en contra de toda intervención extranjera de carácter militar", afirmó.

El legislador recalcó que el hecho de que Boric esté en los últimos meses de su mandato no le impide intervenir en el debate público: "No porque se vaya, no puede hablar. Lo que está diciendo se condice con la realidad".

En esa línea, expresó su expectativa de que Kast actúe como el presidente que mostró el día de su victoria electoral y no como "el presidente de la foto con la motosierra en Buenos Aires", en alusión a gestos asociados a la ultraderecha internacional.

Consultado por el vínculo entre el gobierno saliente y la administración entrante, De Rementería anticipó una relación compleja, pero con espacios para acuerdos.

Señaló que la futura oposición deberá ser "muy firme" frente a cualquier intento de retroceder en materias como pensiones o derechos de las mujeres, aunque abierta a colaborar en áreas como crecimiento económico, inversión, seguridad pública y migración.

Respecto del futuro político de Boric, el senador socialista fue enfático en señalar que los expresidentes cumplen un rol clave en la democracia: "Los expresidentes son patrimonios de Chile, y el Presidente Boric va a ser un patrimonio importante del mundo progresista".

A su juicio, deberá asumir una vocería activa para defender avances de su administración, como la ley Papito Corazón o el copago cero en Fonasa, ante un eventual escenario adverso.

Finalmente, De Rementería también abordó el contexto internacional y advirtió sobre el tono "injerencista" del gobierno de Donald Trump, especialmente en América Latina.

Si bien descartó una intervención militar directa en Chile, alertó sobre posibles presiones indebidas vinculadas a recursos estratégicos como el cobre y el litio, subrayando la importancia de fortalecer el multilateralismo frente a este tipo de amenazas.