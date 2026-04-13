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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

PS endurece postura contra Ley Miscelánea: "es una reforma tributaria encubierta"

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Matías Morales

La bancada de parlamentarios de la colectividad llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Kast, en la que manifestaron un profundo rechazo al proyecto.

"La iniciativa que usted promueve no es una ley de reconstrucción, sino más bien una reforma regresiva y de alto riesgo", cuestionaron en el documento.

PS endurece postura contra Ley Miscelánea:
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"Los beneficios se concentran en los segmentos de mayores ingresos y en el gran capital, mientras los costos recaen sobre el conjunto de la sociedad", cuestionó el PS.

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En la antesala de la presentación de la denominada ley miscelánea, parlamentarios del Partido Socialista (PS) entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast, en la que manifestaron un tajante rechazo al proyecto y lo calificaron como una "reforma tributaria encubierta".

La misiva fue entregada este lunes a La Moneda por la directiva de la colectividad, encabezada por la senadora y timonel Paulina Vodanovic, y en ella argumentan que los cambios tributarios planteados bajo marco de la reconstrucción beneficiarían a sectores de mayores ingresos.

"La bancada de diputada y diputados, y la bancada de senadoras y senadores del PS de Chile se dirige a usted para expresar respetuosamente nuestra posición política respecto del conjunto de medidas contenidas en la denominada ley miscelánea impulsada por su Gobierno", inicia el documento entregado al Mandatario.

"Consideramos indispensablemente señalar con claridad que la iniciativa que usted promueve no es una ley de reconstrucción, sino más bien una reforma encubierta, regresiva y de alto riesgo, cuyos impactos negativos recaerán sobre quienes menos tienen en Chile", agrega la carta.

La colectividad también apuntó que el "análisis de lo que conocemos de las medidas revela un patrón consistente: los beneficios se concentran en los segmentos de mayores ingresos y en el gran capital, mientras los costos recaen sobre el conjunto de la sociedad".

Críticas a rebaja de impuestos y eliminación de contribuciones

Respecto a la rebaja del impuesto tributario contenido en el proyecto, el PS enfatizó: "Todo lo expuesto nos hace oponernos sin ambigüedades a una rebaja de impuestos de esta magnitud, porque la consideramos injustificada e irresponsable".

Finalmente, el partido dirigido por Paulina Vodanovic advirtió que "la eliminación de contribuciones a la primera vivienda reduce ingresos municipales esenciales y debilita el Fondo Común Municipal, principal mecanismo redistributivo territorial. Esto implica menos recursos para seguridad, aseo, mantenimiento de espacios públicos y para servicios sociales municipales.

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