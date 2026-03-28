Remezón en el PS luego de que Cicardini pidiera la renuncia de Quiroz por "bencinazo"

El incremento en el precio de los combustibles ha provocado evidentes diferencias al interior del Partido Socialista (PS), especialmente tras las duras declaraciones de la senadora Daniella Cicardini, quien calificó el alza como un "sablazo al bolsillo" de los chilenos y pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Sin embargo, la postura de Cicardini fue rápidamente desautorizada por la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, quien afirmó que la opinión de su correligionaria "no es compartida por el resto de la bancada".

Este sábado, el diputado Daniel Manouchehri (PS) manifestó estar en desacuerdo con la postura de la timonel socialista: "La senadora Cicardini salió a defender a la gente que hace fila en las bencineras enfrentando al ministro del 'bencinazo'. Y en vez de respaldarla, la desautorizaron", criticó.

"Esto fue un error, porque cuando el tono importa más que la gente, se termina cuidando el sillón del ministro y no el bolsillo de Chile", fustigó el parlamentario.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) bajó el perfil a la disputa y aseguró que "en el comité de senadores del Socialismo Democrático no hay ni fractura ni contusiones. Lo que hay a veces son diferencias de opinión".

"El Gobierno está empezando, hay una crisis muy grave en materia de combustible que afecta al bolsillo de las personas y, tonos más o tonos menos, aquí se trata que la oposición actúe unida. Lo demás son a veces dimes y diretes que siempre ocurren en política", aseguró.