Analista: Se apruebe o rechace el cuarto 10%, habrá un costo político para Sichel

El analista político Marco Moreno estimó que, independiente del destino del cuarto retiro de fondos de pensiones, que tras una reñida votación, fue despachado al Senado este martes, la opción presidencial del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se verá golpeada.

Junto con el Gobierno, la posición del candidato se ha visto especialmente afectada después de que advirtiera el 28 de julio pasado que "voy a estar mirando a quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas", declaraciones que cayeron mal en su coalición, en particular en Renovación Nacional.

Según dijo a Cooperativa el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la U. Central, la negativa de Sichel a responder si retiró o no su 10 por ciento también le hizo un flaco favor a su campaña: "Queda instalada la falta de transparencia del candidato de no reconocer esto, y eso es muy sensible en política, donde las formas son el fondo, y la confianza es una cuestión fundamental en los candidatos".

"Yo creo que el error estuvo en no calcular el efecto que podría tener sobre su candidatura exigir a los parlamentarios de su sector que votaran en contra del retiro", planteó el experto, observando que de cara al debate en el Senado, esta demanda "le genera un doble problema".

"Si se rechaza, el costo político del rechazo lo va a tener que asumir él y el Gobierno, y si se aprueba, también va a tener que asumir el costo, porque no fue capaz de alinear a los parlamentarios de su sector detrás de una decisión que él se autoimpuso. Se apruebe o se rechace, va a haber un costo político importante para la candidatura de Sebastián Sichel", aseguró Moreno.

Hace tres semanas, el presidente de RN, Francisco Chahuán, aseguró que el cuarto retiro se caerá en el Senado, pero hoy el pronóstico se ve más incierto, puesto que la abanderada de la DC, Yasna Provoste, está a favor, y aunque la mayoría de los representantes de Nuevo Pacto Social de la Cámara Alta han dicho que van a votar en contra, dicho grupo no irá a la reelección.