Boric niega acusaciones de Provoste de una "hegemonía" del PC en su campaña

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), rechazó los dichos de su contendora de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), quien aseguró que el Partido Comunista tiene la "hegemonía" en la campaña del pacto de izquierda.

"Me sorprende que uno de los partidos más leales con la Presidenta Bachelet hoy día reciba ese tipo de comentarios por parte de un partido político que torpedeó permanentemente las reformas (de ese mandato), lo que es no hablar con la verdad", fustigó.

Boric aseguró que "somos una coalición amplia, diversa", al tiempo que reflexionó que "la gente está cansada de escuchar solamente peleas entre nosotros: no soy anti-algo, y si ellos quieren hacer la campaña en base a este tipo de antípodas, no van a encontrar un interlocutor conmigo".

A su vez, el timonel del PC, Guillermo Teillier, remarcó que "en un gobierno quien manda es el Presidente", y afirmó que nunca han tratado de pasar por encima de alguien.

Quien coincidió con Provoste fue el falangista Matías Walker: "A la gente hay que hablarle con la verdad, y la gente se da cuenta de que el Partido Comunista, en un gobierno de Gabriel Boric, va a tener un rol mucho más relevante".

"Es el mismo Partido Comunista que ha apoyado dictaduras en otros países y que ha planteado 'rodear la Convención Constitucional', entonces naturalmente llamamos al electorado de centroizquierda a apoyar la candidatura de Yasna Provoste", emplazó.

Pero estos llamados no han evitado los descuelgues de la ex Concertación, pues a la socialista Maya Fernández se sumó este miércoles el diputado Ricardo Celis, quien anunció su renuncia al PPD después de no poder ir a la reelección, y anticipó su respaldo a Boric, que si bien considera a Provoste una gran candidata, estimó que "arrastra bastante de las cosas que no fueron capaces de hacer en el pasado" en el sector.

ME-O INSISTE EN QUE EL OBJETIVO ES DERROTAR A KAST

El abanderado del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, cuestionó esta nueva ronda de dimes y diretes entre sus rivales del sector: "Boric y Provoste se han quedado por abajo, no están en condiciones de enfrentar la segunda vuelta, porque Kast les hace unas trampas geniales, los lleva en un camino muy peligroso".

"Yo llamo a cuidar nuestra democracia, a defender el cambio y el progreso. Chile es un país que está en riesgo, y me pongo grave porque no puedo tolerar que después de 15 días en campaña presidencial no le hayan hecho una pregunta a José Antonio Kast por homenajear a un violador", criticó.