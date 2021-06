En El Primer Café de Cooperativa, la ex ministra de Planificación Clarisa Hardy (PS) valoró el fondo del programa de gobierno presentado en la víspera por Daniel Jadue, que calificó como "antineoliberal, pero no anticapitalista". "No hallo expropiaciones ni estatizaciones; fantasmas que circulan normalmente (respecto al Partido Comunista)", apuntó, considerando el plan incluso como "lo más parecido a un programa socialdemócrata de izquierda". Sin embargo, estimó que, junto con ser "muy ambicioso, (es) inviable en el curso de un solo gobierno", proyectando que el solo financiamiento de sus ideas tomaría una década en un país como Chile. En dicho sentido, reflexionó, "el riesgo más serio es cuando tú ofreces en muy corto tiempo propuestas de esta envergadura que no van a ser cumplibles, porque puedes frustrar expectativas".

