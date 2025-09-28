Comando de Jara desmiente demora de su programa: "Está inscrito hace más de un mes"

Laura Albornoz, vocera del comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, abordó la controversia por una supuesta demora en la presentación de su programa de Gobierno, aclarando que el documento base "está inscrito hace más de un mes en el Servicio Electoral (Servel)".

Al ser consultada por las diversas críticas desde el mundo político, la portavoz fue enfática en señalar que "no es posible inscribir una candidatura en Chile si el programa no está inscrito".

En ese sentido, Albornoz explicó que lo que se presentará a comienzos de octubre no será un programa nuevo, sino un "anexo" con propuestas recogidas durante la gira nacional de Jara.

"El programa está inscrito, pero con el viaje a regiones surgieron algunas inquietudes que seguramente lo van a complementar en algunos aspectos. Por lo tanto, si hablo de complemento, no creo que los cambios sean tan importantes, sino que vamos a incorporar algunos aspectos que pueden haber sido omitidos, y va a ser un programa, sin duda alguna, más completo", complementó.

La vocera de Jara puntualizó que el programa también tendrá "control de expectativas, porque nosotros no queremos prometer, mentir, hacer populismo ni andar prometiendo cosas que no podemos cumplir. Vamos a ser serios y hacer propuestas que efectivamente se puedan cumplir en un periodo de cuatro años. En eso tengan la máxima confianza".

Castro (PS) cuestiona a Carmona (PC): "¿Por qué no te callas?"

Mientras el comando busca aclarar los aspectos programáticos, en el plano político han surgido algunas tensiones tras la acusación de Jeannette Jara sobre una "falta de fraternidad" de figuras dentro del Partido Comunista (PC).

En esa línea, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respondió con dureza al timonel del PC, Lautaro Carmona: "Yo recuerdo, hará años atrás, que el rey Juan Carlos de España en un evento internacional le dijo al extinto presidente Chávez: "¿Por qué no te callas?". Ese es el mensaje para el timonel del PC", expresó.

"A estas alturas, lo que le cabe al PC, como lo han hecho todos los partidos que han tenido candidato presidencial, es entregarle plena autonomía y libertad a su candidata", aseveró el legislador.

Castro también se refirió a los dichos del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien confirmó su apoyo a Jara, pero con la aprehensión de cuál será el rol del PC en su eventual Gobierno: "Ya no es la candidata de un partido, es de una coalición, y esa coalición es muy ancha, es muy diversa, es del centro y la izquierda. Por lo tanto, lo lógico es que el partido matriz dé paso ahora al liderazgo propio, auténtico, único que tiene la candidatura, en este caso de Jeannette Jara, a nombre de todos nosotros", respondió.

Por su parte, Lautaro Carmona aseguró -en entrevista con Radio Nuevo Mundo- que desde el PC están comprometidos "hasta la médula" en la lucha por el triunfo de Jeannette Jara y afirmó que está consciente de que esta candidatura no es solo del PC, sino que de una coalición, por lo que buscan aportar "con respeto" en la campaña.