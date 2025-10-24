Gobierno: Amenaza de Kast a Boric por Procultura "forma parte de la retórica habitual"

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, salió a responder a la advertencia pública que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dirigió al Presidente Gabriel Boric en relación con el caso Procultura.

Durante una actividad en Ñuble, Kast emplazó directamente al Mandatario a entregar correos con antecedentes sobre el caso que involucra al exdirector de Procultura Alberto Larraín, amigo del Jefe de Estado.

La advertencia de Kast fue enfática y confrontacional, aludiendo a la posible revelación de información al término del mandato de Boric: "Tenga claro, Presidente, que el 11 de marzo se va a saber todo", advirtió Kast, antes de agregar: "Ojalá que nunca más tenga que decirle Presidente, ¿qué vamos a saber de ti que no nos han querido contar? Porque todo sale a la luz, Gabriel, así que prepárate".

Presidente Boric, el 11 de Marzo comienza una nueva etapa y vamos a ir por usted. Los chilenos tienen derecho a conocer toda la verdad de lo que ocurrido en estos ultimos cuatro años. pic.twitter.com/UtZEBnCmGR — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 24, 2025

Ante la amenaza, Cordero optó por restarle importancia, enmarcando las palabras del líder republicano en el contexto electoral.

"Yo diría dos cosas: en Chile hay separación de poderes, las investigaciones penales están a cargo del Ministerio Público y en el caso al cual usted hace referencia ha sido objeto y actualmente objeto de investigación por parte del Ministerio Público", señaló el ministro.

Luego, añadió que la declaración de Kast "forma parte de la retórica habitual que se utiliza en periodo de elecciones, pero creo conveniente tener también separada esa retórica de cómo funciona el sistema institucional".

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, también fue consultado por la declaración de Kast, pero se limitó a responder de forma breve y concisa: "Estoy muy tranquilo", aseveró desde La Moneda.