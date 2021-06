En El Primer Café de Cooperativa, el ex diputado y ex alcalde DC Gonzalo Duarte se refirió a las presiones que han surgido desde el comando de Paula Narváez para que la Democracia Cristiana defina de una vez a su candidatura presidencial y resuelva si competirá en primarias convencionales o no. La ex autoridad comunal señaló que la falange se tomará el "tiempo que sea necesario", pues busca que "el liderazgo de Yasna Provoste se proyecte a cabalidad". Por otro lado, apuntó, "las primarias son un instrumento, no un fin" en política.

