Jara cuestionó a quienes justifican violaciones a los DD.HH. en dictadura

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), criticó este domingo durante la romería a quienes justifican las violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a solo cuatro días de que se conmemoren 52 años del golpe de Estado.

La exministra del Trabajo planteó que la tradicional romería al Cementerio General es "un día que invita a una reflexión, a tener memoria. Siempre se dice que un país sin memoria, sin que reconozca su historia, puede cometer los mismos errores en el futuro".

En esa línea, planteó: "a mí lo que me ha llamado la atención de este periodo en particular, en la campaña electoral, es que hay personas que han perdido la brújula del sentido ético y de respeto a los derechos humanos, que han justificado muertes, que han justificado violaciones a los DD.HH., y que en realidad hoy día, sin ninguna vergüenza, se declaran proclives a lo que fue una dictadura civil y militar que tanto dañó a Chile. Y no solo en materia de derechos humanos, también en materia de derechos económicos".

Si bien, la candidata no mencionó nombres, la crítica recordó a los dichos de Evelyn Matthei en julio pasado, cuando afirmó que "en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos", y las recientes declaraciones del encargado estratégico de su campaña, Juan Sutil, quien apuntó que para él el régimen de Pinochet no fue una dictadura.

En paralelo, la abanderada oficialista también apuntó contra el republicano José Antonio Kast y su postura sobre la reforma de pensiones, afirmando que "(en las encuestas) me imagino que Kast puede haber bajado, porque la gente se ha dado cuenta que ha puesto en peligro el cumplimiento de la reforma previsional, aun cuando nos pusimos de acuerdo todos, salvo el partido de Kast. Y hoy día lo que hace es tratar de plantear un nuevo retroceso".

"Sería bueno que a lo mejor reflexione, porque no puede ser que todo Chile esté equivocado, salvo él. Creo que hay un poco de soberbia en su actitud y en realidad no ayuda mucho, porque Chile es un país diverso, tiene gente que piensa de forma distinta, que tiene una mirada distinta sobre el país y quienes queremos liderar el gobierno y el Estado, tenemos que ser capaces de aunar criterios y no de excluir y anular a los demás", sostuvo.