Matthei criticó afán de Kast por cercenar la reforma de pensiones: "No hay cómo hacerlo"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se sumó a las críticas a la propuesta de eliminar el préstamo de la reforma previsional presente en el programa de gobierno del abanderado republicano, José Antonio Kast.

La idea ha sido cuestionada desde distintos frentes, tanto del oficialismo como de las oposiciones, donde se crítica que "pone en riesgo el aumento a las pensiones de más de un millón de personas", advirtió Luis Ruz, de Democracia y Comunidad y consejero nacional de la DC, en El Primer Café de Cooperativa.

Ahora, se sumó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aseguró que no hay quién financie esa propuesta.

"Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay quién lo financie", sostuvo.

La exalcaldesa realzó, en cambio, su promesa de "un millón de empleos, (que) sí se puede crear".

Boccardo: "Nos parece lamentable"

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, criticó lo propuesto por el republicano: "Nos parece lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas".

"Va a haber 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza. Si es que esta propuesta avanza, ese beneficio social (el alza de pensiones) va a desaparecer", afirmó.

Kast se defendió de las críticas y aseguró no estar "dispuesto a aceptar que los trabajadores financien a un Estado ineficiente e ineficaz".

Kast llama a la unidad de las oposiciones

Durante este fin de semana, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, evitó comprometer presencia de su partido en un futuro gobierno de Kast y señaló en "Mesa Central", de Canal 13, que los republicanos "tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser".

Ante esto, el candidato republicano aseveró que "el que gane, sea quien sea de la oposición, y así lo hemos señalado, va a tener que contar con todas las personas que quieran apoyar. Pero primero tenemos que ganar".

"Hoy día no tiene mucho sentido que alguien diga 'es que yo quiero esto' o 'yo no quiero esto', 'yo quiero apoyar' o 'yo no quiero apoyar'. Apoyemos todos para sacar a este gobierno. Nosotros pensamos que este gobierno de emergencia también va a requerir unidad. Y vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional", enfatizó Kast.