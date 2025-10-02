Nuevo "descuelgue" en Chile Vamos: Gobernador de Arica, de RN, entregó su apoyo a Kast

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (Renovación Nacional), entregó este jueves su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, representando un nuevo "descuelgue" al interior de las filas de Chile Vamos, cuya abanderada es Evelyn Matthei (UDI).

El abanderado republicano viajó hasta la región para reunirse con la autoridad regional, quien ya había sostenido un encuentro con Matthei en agosto, cuando ella visitó la zona.

Arica, siempre Arica. Gracias por el apoyo @diegopacom . pic.twitter.com/T4Lc2XyKTM — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 2, 2025

"Esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo, ni tampoco en contra de alguien", explicó Paco.

"Yo lo que quiero que entiendan es que mi región hoy día se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Como líder de la región, siempre mi lealtad y mi compromiso va a estar dirigido hacia las personas de Arica y Parinacota", complementó el gobernador.

En ese sentido, argumentó: "Yo he analizado su programa de Gobierno (de Kast) y se acerca a lo que necesitamos. Se refiere y actúa en un futuro Gobierno en lo que requiere Arica y Parinacota para salir del hoyo en el que estamos".

La decisión del gobernador de Arica ya generó consecuencias internas, pues desde RN confirmaron que los antecedentes sobre su actuar fueron remitidos al Tribunal Supremo del partido, que será el encargado de evaluar el caso y definir eventuales sanciones.