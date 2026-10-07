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Parisi deplora eventual Bachelet III: "Representa la destrucción de la educación pública y el equilibrio fiscal"

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El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, criticó la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet busque llegar por tercera vez a La Moneda.

"El pasado que ella representa es el pasado de la destrucción de la educación pública, de la destrucción del equilibrio fiscal, el apitutamiento y el amiguismo; que también lo representa el candidato Boric", dijo el economista luego de que, en una entrevista, la exmandataria se declarara abierta a la opción de una nueva aventura presidencial.

"Ellos se pagan sueldos millonarios: ¿a costa de qué? De los pobres. Nosotros lo dijimos: la primera medida que hay que tomar es bajarse los sueldos. Lo prometió Bachelet, lo prometió Boric y, por el contrario, son más y más millonarios. Y la gente más y más pobre", alegó Parisi, quien -cabe recordar- ha competido ya tres veces por la primera magistratura.Para Parisi, "el pasado que ella representa es el pasado de la destrucción de la educación pública. El pasado que ella representa es la destrucción del equilibrio fiscal, el apitutamiento y el amiguismo; que también lo representa el candidato Boric".

"Ellos se pagan sueldos millonarios, ¿a costa de qué? De los pobres. Nosotros lo dijimos: la primera medida que hay que tomar es bajarse los sueldos. Lo prometió Bachelet, lo prometió Boric y, por el contrario, son más y más millonarios. Y la gente más y más pobre", puntualizó.

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