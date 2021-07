Provoste lanza candidatura presidencial: Chile debe ser capaz de reconstruirse en paz y sin violencia

Desde Vallenar, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), anunció este viernes su candidatura presidencial apostando por avanzar en las transformaciones que el país requiere "en paz y sin violencia".

"Sí, acepto". Con esa frase Provoste anunció su candidatura afirmando que "Chile debe reconstruirse en paz, tenemos que ser capaces de reconstruir después de un mal Gobierno".

"Acepto este desafío porque aquellos que queremos transitar en paz, aquellos que queremos transformaciones profunda del país, somo muchos más que aquellos que solo se dedican a gritar y que solo creen que al violencia puede resolver las dificultades de nuestro país", detalló la abanderada.

"Estamos convencidos en que hoy día tenemos que ser capaces de transformar Chile con la mirada de las regiones", sostuvo.

"Nuestro país enfrenta un momento que es desafiante y que es hermoso"

En su discurso, la abanderada de la DC afirmó que "soy como cada 8 de 10 chilenos y chilenas que no ha tenido más capital que el mérito, no ha tenido más que el ejemplo de una familia trabajadora y que me he nutrido del amor de nuestros hermanos, de nuestros cercanos y de la comunidad".

"Soy de aquellos que en la adolescencia, en momentos difíciles, en momentos en que se jugaba la vida por pensar distinto, nunca avalé la violencia como método para resolver los conflictos", puntualizó.

La presidenta del Senado afirmó que "he sido una mujer tenaz, pero una mujer que ha respondido a través del diálogo y de entender que es a través de las formas pacíficas en cómo logramos llegar a los acuerdos que necesita nuestro país, lo hicimos así en los momentos más duros".

"Nuestro país enfrenta un momento que es desafiante y que es hermoso, y por eso nosotros estamos convencidos en que hoy debemos ser capaces de transformar el desafío de conducir Chile con la mirada de las regiones", detalló la parlamentaria.

Primeras propuestas

Ante esto, Provoste afirmó que "Chile debe reconstruirse en paz, debemos ser capaces de reconstruir después de un mal gobierno, tenemos que ser capaces de reconstruir los empleos perdidos, tenemos que ser capaces de reconstruir el crecimiento económico, tenemos que ser capaces de reconstruir la confianza en Chile y en su gente".

"Tenemos que ser capaces de invitar a todos aquellos que no conocen otra forma que no sea la violencia y el gritar para poder resolver las dificultades. Somos mucho más los chilenos y chilenas que queremos transitar en paz y avanzar en las transformaciones que el país requiere", aseguró.

En esta línea, detalló que la pandemia del Covid-19 dejó "al desnudo las debilidades que enfrenta al Estado y que tenemos las familias, queremos dejar atrás las situaciones de campamentos, queremos apoyar a aquellas mujeres que han perdido los empleos, queremos gobernar Chile con la mirada y con la voz de las regiones de manera de poder avanzar en más igualdad para todos nuestros territorios".

Finalmente, aseguró desde la Plaza de Vallenar que está "disponible para cualquier mecanismo que sea abierto, democrático, participativo y que le dé garantías a los ciudadanos y ciudadanas que participen de aquello".

Con este último punto, la abanderada de la DC aseguró estar disponible para unas primarias, con el fin de definir al candidato de la centroizquierda y así llegar con un solo nombre a las presidenciales de noviembre.