Senador UDI: "El alma y el corazón de Chile Vamos están con Kast"

Después de varias semanas de críticas hacia el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, el senador UDI y ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia Claudio Alvarado es el último oficialista en apoyar públicamente al republicano José Antonio Kast.

"Creo que en esta campaña, después de las primarias, han sido los propios errores de Sichel los que permiten la situación actual respecto a las preferencias de la ciudadanía por Kast", sostuvo en La Segunda, recordando que después de su triunfo en julio, el abanderado "inmediatamente comienza a pelearse con los parlamentarios, a amenazarlos".

"Cuando uno cree que gana por votos propios, desconociendo el apoyo de una base electoral relevante de los partidos, indudablemente que empieza a cometer errores. Y esos errores se basan fundamentalmente en no entender que la política es un proyecto colectivo; no es un proyecto personal. Hay que abrir el espacio a todos y no ningunear a la política como lo ha hecho de manera fácil y liviana", fustigó.

Por lo demás, estimó que las respuestas de Sichel frente a si retiró su 10 por ciento, si fue lobbista en la década pasada, o si incurrió en financiamiento ilegal durante su campaña a diputado no han sido claras, y "la opinión pública lo que quiere es conocer esa realidad".

"En los últimos tiempos, él ha ido señalando sistemáticamente que no están las garantías para apoyar a Kast en segunda vuelta y ayer lo vuelve a reiterar. Si ese candidato está donde está, es por la acogida que le dio la coalición de Chile Vamos, y si no lo acompañan los resultados en la primera vuelta, lo lógico es que apoye sin condiciones al candidato más cercano a ese sector político, que es Kast", enfatizó el parlamentario.

A su vez, cuestionó que el abanderado reorientara su estrategia de campaña en una confrontación a Kast y no a sus rivales de centroizquierda: "Indudablemente que es una candidatura que a mi juicio ha perdido el foco y que hace que hoy día muchos militantes y simpatizantes de la coalición estén con Kast, y así lo reflejan las encuestas".

Es en base a estos errores que Alvarado manifestó que "yo siento hoy día que el alma y el corazón de Chile Vamos están con Kast", y por tanto, "en lo personal, cuando veo este cúmulo de situaciones y que permanentemente el candidato de la coalición señala que tiene dudas o que impondrá condiciones, que no sabemos cuáles son, para apoyar a Kast, en ese escenario, yo desde ya prefiero apoyar derechamente en primera vuelta a Kast. Y creo que si trabajamos todos unidos en segunda vuelta, vamos a tener una elección muy competitiva y con posibilidades".

¿LIBERTAD DE ACCIÓN O APOYO EN SEGUNDA VUELTA?

Respecto a las alternativas del oficialismo frente a este escenario, el ex ministro admitió que "institucionalmente hubo una primaria y siento que los partidos están comprometidos, pero si uno recorre el territorio, yo no tengo ningún temor a señalar que mayoritariamente los simpatizantes de centroderecha, de la coalición, están apoyando a José Antonio. Eso es un secreto a voces".

Según Alvarado, los electores escuchan al ultraderechista "con una actitud convocante, que está disponible para construir los mejores acuerdos para el país, para trabajar en un gobierno con la coalición de Chile Vamos, y que no obstante tener una lista parlamentaria, quiere ampliar el horizonte, para que tengamos un Parlamento lo más numeroso posible".

"Eso da cuenta de una actitud generosa y de tener plena conciencia de lo que significa gobernar construyendo mayorías, versus una candidatura que al parecer considera que desde un núcleo cerrado de amigos puede lograrlo todo", agregó el ex ministro.

Proyectando que Kast pasará a segunda vuelta, propuso que la manera de convencer a la mayor parte de Renovación Nacional y Evópoli de sumarse a su campaña es transmitirles que "hay que focalizarse en el objetivo final (...) yo creo que todos los que estamos en la coalición de Chile Vamos, todos los simpatizantes de centroderecha y todas las personas que quieren la libertad, quieren vivir en paz, en orden, enfrentando a los violentistas con políticas públicas que le den seguridad a la familia, fácilmente se van a sumar a la candidatura de José Antonio Kast".