Ossandón se entusiasma con Bachelet: "Una chilena en la cima de la ONU es como ganar la Copa del Mundo"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), manifestó su total respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), utilizando una analogía futbolística para dimensionar la importancia de su eventual nombramiento.

Desde Nueva York, como parte de la delegación oficial que acompaña al Presidente Gabriel Boric en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, el parlamentario de Chile Vamos afirmó: "La nominación de Michelle Bachelet puede ser un hito muy importante para Chile".

Para Ossandón, "que una mujer chilena esté en la cima de una institución tan importante como las Naciones Unidas... es como ganar la Copa del Mundo".

Respecto a algunas críticas desde la oposición por la instancia en que se anunció la candidatura de Bachelet en la ONU, el senador respondió: "Que el Gobierno lo haya sociabilizado o no, creo que no es tan importante".

"Tenemos que unirnos sobre esto, que no es (un tema) presidencial ni que afecta a las candidaturas chilenas. Es un tema de Estado", remarcó.

Presidente Boric intervino en cumbre climática: "Todos en la ONU debiéramos rebelarnos"

El Mandatario participó la tarde de este miércoles de la Cumbre sobre el Clima 2025, instancia en que afirmó que poner "en duda que existe una crisis climática no es una opinión, es una mentira, y hay que enfrentarla".

Su declaración se da luego de que el martes el mandatario estadounidense, Donald Trump, calificara al cambio climático como "la mayor estafa de la historia" en su discurso ante el plenario de Naciones Unidas.

La cita sobre el clima fue convocada por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como antesala de la 30° Conferencia de las Partes (COP 30), que se desarrollará en la ciudad brasileña de Belém do Pará en noviembre próximo.

Junto al Secretario General de las Naciones Unidas, @AntonioGuterres y el Presidente @LulaOficial, participamos en la Cumbre sobre el Clima 2025. Con miras a la próxima Cop30, abordamos la urgencia de contar una transición energética acelerada y justa, donde los países más ricos… pic.twitter.com/apZLvQZ3V2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 24, 2025

"La mentira hay que enfrentarla y quienes con poder afirman que no existe le están traspasando ese costo a los países más pobres. Y frente a eso todos los miembros de las Naciones Unidas debiéramos rebelarnos", enfatizó Boric, que llamó a "encarar con decisión" y a "responder con firmeza" a las "voces que minimizan o incluso niegan" esa realidad.

"No hay más tiempo que perder. Seguramente, los países ricos no van a pagar las consecuencias de la crisis climática, o no como lo harán los países más pobres o en vías de desarrollo, por eso el negacionismo es particularmente peligroso", destacó el jefe de Estado.

Los líderes mundiales presentaron sus nuevos planes nacionales de acción climática, en función de la hoja de ruta trazada en las conferencias ambientales anteriores.

"Debemos discutir cuáles son las mejores estrategias, qué es lo que hay que hacer, qué países tienen mayor o menor responsabilidad, cuáles son los tiempos, pero no podemos poner en duda que existe una crisis climática", insistió el Presidente.

En la misma línea, el Mandatario se refirió a los miembros de la Unión Europea (UE), una de las regiones que concentra las principales emisiones de carbono a nivel global.

"Permítanme decir algo, con mucho cariño, porque tenemos un enorme respeto y una relación muy rica con los miembros de la UE, pero aceptar, como han aceptado la gran mayoría de los países, el aumento en el gasto en defensa al 5 por ciento por presiones de un país externo, es inaceptable", afirmó Boric en relación a una de las partidas "más contaminantes".

"Invertir en la guerra nunca es una buena inversión", precisó.

Contexto climático complejo

La Cumbre sobre el Clima 2025 se da en un contexto complejo: si bien la protección del medioambiente, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad son objetivos prioritarios establecidos por Naciones Unidas, Estados clave presentan retraso en sus planes para recortar emisiones contaminantes de aquí a 2035.

El aumento en los gastos de defensa por parte de Europa, el avance de posiciones políticas negacionistas y la inversión en proyectos de mayor extracción de combustibles fósiles alejan al mundo de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París.