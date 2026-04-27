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Tópicos: País | Política

Rubilar respalda críticas de Kast al Gobierno de Boric: "Es una reacción humana"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exvocera de Gobierno dijo "entender humanamente" la arremetida del Mandatario contra la Administración anterior, a la que acusó de "destruir" el país en distintas materias.

"Me gustaría que la forma, el tono y el diálogo del Gobierno y de la oposición sea otro", matizó.

Rubilar respalda críticas de Kast al Gobierno de Boric:
 ATON (archivo)

"Las críticas más duras (contra el Gobierno de Kast) vienen de quienes hace un mes y medio estaban gobernando", apuntó Rubilar, en referencia a la Administración de Boric.

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La exministra Karla Rubilar respaldó el encendido discurso del Presidente José Antonio Kast en el Consejo General de Renovación Nacional, donde descartó recortes en alimentación escolar y arremetió contra la gestión de Gabriel Boric.

El Mandatario acusó a la Administración anterior de dejar el país "destruido" en materia económica y de seguridad: "¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre", criticó.

En ese contexto, la vocera de Gobierno aseguró que las palabras emitidas por el Mandatario "son una reacción humana a algo que es bien especial: que las críticas más duras, incluso la postura de rechazar la idea de legislar -que es la forma más compleja de pararse en el Congreso Nacional, que es no permitir ni siquiera dialogar el fondo de los proyectos- vienen de quienes hace un mes y medio estaban gobernando"

"Por supuesto que debe ser motivo, probablemente, de mucha frustración por parte del Presidente Kast esa postura de quienes estuvieron durante cuatro años con el poder de cambiar las cosas: yo entiendo humanamente la reacción del Presidente Kast", reiteró.

Pese a su análisis, Rubilar tomó distancia de la agresividad del discurso: "Por supuesto que me gustaría que la forma, el tono y el diálogo del Gobierno y de la oposición sea otro", enfatizó.

PS:"Lo que hace es descalificar en circunstancias que no tiene propuestas"

Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) rechazó "el tono (utilizado por) el Presidente Kast. Esa es más bien una forma de expresarse que él tuvo en campaña, no en el cargo de Presidente de la República, en donde uno entendería que es el Presidente de todas y todos los chilenos".

"Lo que hace es descalificar al Gobierno anterior en circunstancias que no tiene propuesta ninguna, por ejemplo, en materia de seguridad que le permita abordar esas materias", aseveró.

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