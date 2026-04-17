Senado impulsa test de drogas: mesa se someterá voluntariamente este lunes

La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, ingresó un proyecto de acuerdo que propone modificar el Reglamento de la Corporación para incorporar controles aleatorios de consumo de drogas a los parlamentarios.

El texto establece que los exámenes serán aleatorios, periódicos y no permanentes, con la posibilidad de que cada legislador sea sometido al menos a uno por período legislativo. Además, contempla la supervisión de la Comisión de Ética y Transparencia.

Como señal de respaldo a la propuesta, ambos anunciaron que este lunes se someterán voluntariamente a los exámenes, en una decisión que calificaron como un gesto de coherencia.

La presidenta del senado, Paulina Núñez, sostuvo que la medida responde a la necesidad de elevar las exigencias de transparencia hacia las autoridades. "La ciudadanía exige instituciones que estén a la altura, y eso implica que quienes ejercemos cargos públicos debemos someternos a estándares verificables y exigentes", señaló.

Agregó que la iniciativa no busca quedarse en lo declarativo: "Es importante dar el ejemplo desde el inicio".

En la misma línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, afirmó que el objetivo es reforzar la credibilidad de la institución mediante reglas internas más estrictas.

"La confianza no se pide, se construye con hechos. Este proyecto busca fortalecer la autorregulación del Senado con reglas claras y un compromiso real con la probidad", dijo.

Las pruebas deberán ser realizadas por laboratorios especializados, bajo cadena de custodia y con resguardos de confidencialidad.

En caso de incumplimiento injustificado o de resultados positivos sin respaldo médico, la Comisión de Ética podrá aplicar sanciones contempladas en el Reglamento, incluyendo multas. También se contempla la posibilidad de nuevos controles en caso de reiteración.