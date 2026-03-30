Macaya: Prefiero la responsabilidad con la que actúan Kast y Quiroz en vez del aplauso fácil

El senador Javier Macaya, expresidente de la UDI, respaldó la estrategia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para enfrentar el alza histórica de los combustibles y señaló que prefiere "la responsabilidad" con la que está actuando el Gobierno en vez del "aplauso fácil".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado fue consultado por eventuales manifestaciones de camioneros frente al denominado "bencinazo".

"Este es el momento de apoyar la agenda que se ha tenido adelante, que a mi juicio es inteligente, que considera que la situación internacional, que es un conflicto bélico que no es responsabilidad de Chile, ni del Presidente Boric ni del Presidente Kast, pero sí lo es la situación fiscal en la que estamos para enfrentar este tipo de situaciones", respondió.

"En vez de seguir mintiendo o regalando plata que no se tiene, el Gobierno, el Presidente Kast y el ministro Quiroz, están actuando con una responsabilidad que yo la prefiero (en vez del) aplauso fácil", complementó el legislador.

En esa línea, Macaya reiteró su preferencia por las medidas adoptadas por el Ejecutivo en vez del "populismo que hemos visto en Chile, lo hemos visto, sufrido y experimentado retrocesos cuando postergamos hace años atrás en el Congreso las cuentas de la luz y se terminó pagando el doble o el triple de lo que se pagaba".

"Hay personas que viven en condiciones más precarias con el alza de la bencina y tienen toda la razón, porque duele en el bolsillo, en la vida diaria y en el transporte", indicó.

Sin embargo, el extimonel gremialista apuntó: "Yo prefiero un Gobierno que sea capaz de decir la verdad sin anestesia. Este Gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por cuatro años de gasto irresponsable y lo que se está haciendo hoy día no es improvisación".

Respaldo a la reducción del impuesto corporativo

Al ser consultado por la reducción del impuesto corporativo anunciada por el Ejecutivo, en medio de fuertes críticas por el alza de los combustibles, el senador respondió que "esto nunca se ha planteado de golpe y porrazo, ni siquiera ha entrado el proyecto a la discusión del Congreso".

"En la aplicación de una reducción del impuesto corporativo, que siempre se ha dicho que va a ser progresivo, en el mejor de los casos, estamos hablando de un punto a partir del próximo año. Es la señal que se le entrega al mundo de que Chile vuelve a ser un país donde se puede invertir", puntualizó.

"Yo defiendo con mucha fuerza la agenda del Ministro Quiroz porque no es solamente esta discusión sobre la gradualidad de cuánto se va a demorar en aplicarse la reducción del impuesto corporativo", concluyó.