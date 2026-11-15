Matthei por compromisos de Kast: "Cuando prometes algo que no puedes cumplir, es un engaño"

La exacandidata presidencial y otrora alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó "engaño" en los compromisos de campaña del Presidente José Antonio Kast y calificó de "absurda y poco inteligente" la conducción del Gobierno por el escándalo de las rebajas de condena a pederastas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En conversación con el programa de streaming Podkast, conducido por el exsenador Evópoli Felipe Kast, la exjefa comunal reiteró sus cuestionamientos a la falta de un plan de seguridad, especialmente por las promesas de campaña incumplidas.

"El mayor error del gobierno fue cuando la ciudadanía se dio cuenta de que todo esto de la seguridad era puro bluff, porque no había nada", expresó la militante gremialista, según reprodujo La Tercera.

Matthei señaló que "estaban los nombres, el Cancerbero, el plan, no sé, todas esas tonteras, pero no había nada detrás, no había un solo pensamiento, no había una persona seria, no había una persona que supiera de esta materia. Nada, no había nada".

"Creo que esa fue la primera desilusión, porque ese tema había sido muy central en la campaña. Creo que eso fue muy grave, porque puso después el tema de la metáfora, cuando dijo que iba a expulsar a no sé cuántos extranjeros y cuando le preguntaron cuándo lo iba a hacer, (el Presidente Kast) dijo que era una metáfora. Mucha gente había votado por él por eso", aseveró.

En esa línea, la exalaldesa recordó las promesas de Kast durante la campaña presidencial: "¿Qué eran los planes de seguridad? Cuando tú prometes algo que no puedes cumplir, eso es un engaño, porque claro, yo podría decirle que vamos a crear un millón y medio de empleos si tú sabes que eso no puede, es mentira", fustigó.

Caso Rabat: "Una crisis llevada en forma tan absurda y poco inteligente"

Evelyn Matthei también reprochó el manejo de la crisis derivada del denominado Caso Rabat y otros momentos complejos que ha enfrentado el Ejecutivo: "Cómo ha manejado diversas crisis denota una falta de flexibilidad y una falta de entendimiento de las emociones de las personas que es muy preocupante", manifestó.

La otrora alcaldesa criticó la forma en que el Mandatario manejó los hechos que terminaron con las salidas de las exministras Trinidad Steinert (Seguridad), Natalia Duco (Deportes) y Mara Sedini (Segegob).

"Parece que a las mujeres las deja ir antes que los hombres. Y te digo, las faltas eran incomparables, porque no eran solamente abusos sexuales contra menores. Era también liberación de narcotraficantes extranjeros", cuestionó, según la publicación del diario.

En ese sentido, enfatizó: "Entonces uno dice, pero cómo el ministro no lo consultó con nadie, no se dio cuenta de que esto era un tema grande, que por lo menos tenía que consultarlo".

"Cuando tú eres ministro, tú eres parte de un Gobierno. El Gobierno tiene una motivación, tiene un norte, y si tú vas en contra de eso, o sea, ¿qué haces como ministro? Yo de verdad no entiendo nada. Creo que pocas veces he visto una crisis llevada en forma tan absurda, tan poco inteligente como esta", reprochó la excandidata presidencial de la UDI.