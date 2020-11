Víctor Pérez: No iba a someterme al chantaje de remover a Rozas para mantenerme en Interior

"Si alguien cree que me iba a mantener en el Ministerio del Interior porque le pedí la renuncia a alguien, no me conoce. El tema no pasa por ahí". De esta forma se refirió este viernes el ex ministro Víctor Pérez (UDI) respecto de la posibilidad de haberle pedido durante su gestión la renuncia al polémico director de Carabineros, Mario Rozas, para esquivar de la acusación constitucional en su contra, que finalmente fue rechazada por el Senado el pasado lunes.

La Cámara Alta desestimó los tres capítulos contenidos en el libelo presentado por miembros de la oposición una semana después de que un funcionario de Carabineros empujara al cauce del río Mapocho a un adolescente de 16 años que estaba manifestando en los alrededores de la Plaza Baquedano el 2 de octubre, un incidente que despertó críticas de diversos organismos internacionales de derechos humanos.

Pérez asumió a finales de julio y renunció como ministro el pasado 3 de noviembre, minutos después de que la Cámara de Diputadas y Diputados lo suspendiera temporalmente de su cargo por su gestión de las protestas sociales y del paro camionero que en agosto pasado amenazó el abastecimiento del país.

Mario Rozas, en tanto, renunció ayer, jueves, al cargo de general director de Carabineros, luego de que en la víspera dos adolescentes residentes del Hogar Carlos Macera de Talcahuano, perteneciente a la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename), fueran baleados por agentes de la institución.

"No iba a cambiar ni someterme al chantaje de que una persona tenía que salir para yo me mantuviera en el cargo", afirmó Pérez.

"Asumí todas y cada una de mis obligaciones en el Ministerio del Interior dentro del ámbito de la ley y la Constitución y por eso el Senado ratificó, con una gran y amplia votación, que yo no había cometido ninguna infracción", enfatizó el ex jefe de gabinete.

Escoltado por el ex ministro Pablo Longueira, Pérez anunció ayer su campaña para competir en las próximas elecciones internas de la UDI, programadas para el próximo 12 de diciembre.