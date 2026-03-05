La doctora Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, enfatizó que la melatonina "no es una vitamina ni un suplemento, sino una medicina", a propósito del alza de casos de intoxicación en menores de edad a raíz de su consumo.

"Este es un medicamento que requiere supervisión profesional y que requiere receta médica. Cuando uno lee todas las instrucciones que hay de melatonina en niños, niñas y adolescentes, tiene que ser bajo estricto control médico, en dosis muy adecuadas al peso, en tiempos acotados y con una dosificación bien estricta", afirmó.

"Diría que (el consumo de melatonina) no está indicada en menores de 18 años, pero (en el caso excepcional de que lo esté) siempre tiene que ser bajo estas condiciones (de supervisión). Si fuera 'a tontas y a locas', de ninguna manera (se debería suministrar) sin especialidad", sostuvo Rodríguez.

La doctora también hizo un llamado a los padres "que rodean a los niños, de repente, con buenas intenciones y administran estos medicamentos (a sus hijos) sin tener mucho conocimiento. Yo no buscaría culpables, sino que más bien (diría) 'responsabilicémonos todos'", expresó la doctora.

"No es una vitamina ni un suplemento; es un medicamento y el hecho que lo tengamos en forma natural en nuestro organismo es porque se necesita en esas dosis y no más alto que eso. Entonces, por favor, hay que tener en consideración que la automedicación, en este caso y en muchos otros, está absolutamente contraindicada", cerró.

