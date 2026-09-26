Analista: "El candidato Kast le habría pedido ya la renuncia al Presidente Kast en más de una ocasión"

El cientista político y gerente de la consultora Imaginacción, Ignacio Imas, dijo a Cooperativa que transcurridos seis meses de Gobierno, vistos los pésimos resultados económicos y el desorden y falta de coordinación entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas, "el candidato Kast le habría pedido la renuncia en más de una ocasión al Presidente Kast".

"(Su Administración) tiene problemas profundos en economía, (que busca resultados) que están llegando demasiado atrasados, particularmente en el desempleo; y el problema de base es la coordinación o los problemas políticos que tiene el oficialismo y también el Gobierno", analizó Imas este sábado en El Diario de Cooperativa.

"En el caso del oficialismo, es claro que hay al menos dos perfiles muy marcados: uno que es una derecha más bien de corte liberal, que viene desde Chile Vamos y que está permanentemente cuestionando lo que hace el Partido Republicano, que -a su vez- prefiere sentirse más cómodo con Libertarios. Pareciera que ahí está su nicho, y eso también le ha jugado en contra al propio Ejecutivo", observó el experto.

"También tenemos una descoordinación importante a nivel de gabinete. Sabíamos de origen que era débil, y (hoy) tiene bajo reconocimiento ciudadano (...). Eso interpela el liderazgo no solamente del ministro del Interior (Claudio Alvarado), sino que del propio Presidente Kast", agregó.

El fundador del Partido Republicano, "como Presidente y como líder de esta coalición de Gobierno o del oficialismo, debería aspirar a un orden, porque si uno lo mira en retrospectiva, ¿qué diría el candidato Kast de lo que está haciendo hoy el Presidente Kast? Probablemente -no tengo duda de aquello-, le habría pedido la renuncia o que, al menos, dé un paso al costado en más de alguna ocasión", señaló el gerente de Imaginacción.

"Al menos desde Boric, la política interna se está inmiscuyendo en la política exterior"



A juicio de Imas, el desorden demostrado por la Administración Kast en el frente interno también se ha extendido a las relaciones internacionales, aunque el problema, en este punto, no es estrictamente nuevo.



"Lamentablemente, la política interna en Chile, al menos desde la administración de Gabriel Boric, ya se está inmiscuyendo en la política exterior. En ese período la oposición de derecha, y más fuertemente el Partido Republicano, fue bastante crítica respecto a algunos movimientos diplomáticos que tuvo el expresidente Boric. Por ejemplo, lo que tuvo que ver con (el foro) Democracia Siempre", recordó el cientista político.

"Si bien ahí eran en su mayoría o casi en su totalidad primeros ministros o mandatarios de corte progresista, Boric también tuvo movimientos diplomáticos que lo llevaron mucho más allá de su línea ideológica: la buena relación con Emmanuel Macron, por ejemplo; las reuniones con Volodímir Zelenski; o las críticas que hizo recurrentemente a regímenes como el de Cuba y el de Nicaragua", indicó.

Por último, respecto a la interpelación que enfrentará el lunes el canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara Baja, Imas dijo esperar que no sea "un show mediático" y que el ministro pueda explicar debidamente "lo que ha hecho (hasta ahora), porque hay que decir que ha carecido de una buena gestión en política exterior".