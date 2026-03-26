Pablo García, exvicepresidente del Banco Central, aseguró en Cooperativa que el histórico incremento de los combustibles, aplicado por el Gobierno frente a la subida del petróleo por la guerra en Irán, no tendrá un impacto a largo plazo en los precios de otros productos de la canasta básica.

"No es una escalada inflacionaria, no es que esto se seguirá acelerando: será más bien un efecto de una sola vez, en la medida que no quedemos con cosas pendientes para el futuro sobre el ajuste de precios que se realizó", sostuvo el académico de la U. Adolfo Ibáñez en Lo que Queda del Día.

Recordando el complejo escenario causado en 2022 por la guerra en Ucrania, relevó que el país enfrenta este nuevo conflicto con "la gran tranquilidad de que la economía está ordenada: tenemos crecimiento ordenado, la inflación bajó y nuestro endeudamiento con el mundo es acotado. Y por lo tanto, no hay un desequilibrio adicional".

García enfatizó que el alza de las bencinas "es un efecto desafortunado" de los ataques en Medio Oriente, al tiempo que hizo ver que el que este tipo de fenómenos afecten a Chile "no es algo inusual" y por tanto, no nos acercamos a "una hecatombe que nunca hemos experimentado antes".

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