Cardenal Chomali en Te Deum: Es el tiempo de la reflexión serena y sin ideologías

La agenda del Presidente José Antonio Kast continúa este viernes con el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, ceremonia que congregará a distintas autoridades de Estado y a la que llegó a bordo del tradicional Ford Galaxie

La jornada comenzó en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, protagonizó la tradicional foto oficial junto a sus ministros y parejas en la Plaza de la Constitución, además de una segunda instantánea junto a sus 39 subsecretarios en el Patio de los Cañones.

La jornada estuvo marcada por mensajes de unidad y trabajo en conjunto para lograr distintos objetivos a nivel país: "El logro es producto de un esfuerzo enorme, un trabajo de chilenos que se unieron para lograr la independencia, y eso fue producto de triunfo, pero también de derrota, porque como país tenemos que aprender a superar las dificultades y también ser austeros al momento de la victoria", expresó el ministro de Defensa, Fernando Barros.

"Hoy día tenemos grandes desafíos económicos, sociales, de distinto tipo y es el momento que todos los chilenos nos pongamos de acuerdo a propósito de la gloria de la independencia, la gloria del ejército mañana y trabajemos juntos para superar la cesantía, los problemas económicos, la conectividad e incluso también los desafíos de la defensa de la soberanía", agregó el secretario de Estado.

Las distintas autoridades también llegaron a la Catedral de Santiago para participar de la ceremonia, que será encabezada por el cardenal Fernando Chomali.

"Es tiempo de la reflexión serena y sin ideología"

El arzobispo de Santiago inició su discurso orando por la Patria y saludando a las distintas autoridades presentes.

"Queremos agradecer a Dios los bienes que nos ha dispensado a nuestro país; imploremos al señor de la historia la gracia de colaborar como hermanos para construir una Patria grande y acogedora, en la cual todos formemos una familia unida y solidaria, cimentada en la justicia y la paz, en la verdad y el amor a Dios, y a su prójimo", expresó Chomali.

A reglón seguido, el cardenal expreso: "Al igual que todos los años celebramos el inicio del proceso que nos llevará a nuestra independencia. Qué país más hermoso y noble tenemos, qué emocionante ver cada mañana a millones de chilenos y migrantes yendo a trabajar después de ir a dejar a sus hijos al colegio; qué belleza esa cordillera que nos mira día a día".

"Qué resiliencia más notable de esa comuna incendiada o devastada por los temporales; ahí están sus habitantes compartiendo la olla común y acompañándose en medio de la dificultad, ahí están las juntas de vecinos, los bomberos, los carabineros, las defensa civil, las Fuerzas Armadas, el párroco, los municipios y los voluntarios", complementó.

En ese sentido, enfatizó: "No están los tiempos para proyectos personales, pasar cuentas, para superficialidades y menos para frivolidades. Es el tiempo de ampliar la mirada, conocer la realidad y abrirse al otro sin prejuicios, de la reflexión serena y, sin ideología, pensar en el bien de Chile", enfatizó.

El cardenal aseguró que los principales problemas que afectan a Chile son la "pobreza, no solo material sino también individual", "la violencia, que erosiona la seguridad y la confianza", el "desencuentro político, que fragmenta el diálogo y dificulta los consensos", "la baja tasa de natalidad y el rápido envejecimiento", "las nuevas tecnologías y el uso de la IA, que traerá graves consecuencias en la educación y el empleo", y, finalmente, "la corrupción, un verdadero cáncer que, si no se detiene a tiempo, nos traerá mal sobre males".

"Clase política capaz de situarse por sobre la confrontación"

Fernando Chomali también apuntó a la clase política al señalar que la "democracia supone legítimas diferencias, no estamos llamados a pensar todos de la misma manera, pero sí aprender a compartir, escuchar y respetarnos en medio de esa diferencia. Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras y por sobre intereses personales".

"Una clase política coherente, con disposición al diálogo, humildad suficiente y para reconocer que nadie posee por sí solo todas las respuestas que el país necesita. Salir al encuentro de mi adversario, no de mi enemigo político, significa comprender que el bienestar de todos está por encima y sobre el interés de solo un sector", puntualizó.

El cardenal hizo hincapié en que "qué lejos estamos cada vez que vemos episodios de violencia, maltrato, descomposición de lenguaje, episodios de corrupción y de poco decoro entre quienes tienen altas responsabilidades políticas".