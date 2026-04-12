Criteria: A un mes de iniciar su gestión, aprobación de Presidente Kast cayó a 36%

A un mes de iniciado el Gobierno, la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída esta semana, la tercera consecutiva, según reveló la última encuesta Criteria difundida este domingo.

Según dio cuenta la medición, el respaldo del Mandatario alcanzó el 36%, seis puntos menos que en la medición anterior; mientras que la desaprobación a su gestión subió tres puntos, situándose en 49%.

El 15% de los encuestados declaró no saber si aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.

El respaldo hacia la figura del actual jefe de Estado se contrajo a un 36%. (FOTO: ATON)

En relación con la situación de emergencia descrita por el Gobierno, el 35% consideró que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, tres puntos menos que en la medición previa, y manteniendo la tendencia a la baja respecto a las mediciones anteriores.

En contraste, el 44% evaluó que el enfoque es incorrecto, un punto más respecto a la medición anterior.

Violencia escolar

En relación con las medidas anunciadas por el Gobierno para regular la convivencia escolar, el 75% de los encuestados declaró estar de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases.

En tanto, el 17% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida, mientras que el 8% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Por otro lado, el 65% está de acuerdo o muy de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia. En contraste, el 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En tanto, existe un amplio consenso social, superando el 75%, en torno a propuestas para mejorar la convivencia escolar. (FOTO: ATON)

Temas económicos

En materia económica, Criteria reveló que el 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento, y el 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas.

Sobre los efectos del crecimiento, el 57% estima que reduce la desigualdad, el 60% que mejora la calidad del empleo y el 53% que eleva los salarios.

En el ámbito económico, la mayoría de los consultados (64%) identifica el crecimiento del país como la prioridad fundamental. (FOTO: ATON)

Las expectativas económicas se han vuelto mayoritariamente negativas respecto a la última medición del 15 de marzo: el 43% cree que la situación del país empeorará en seis meses, percepción que también se observa en los hogares (36%) y en el empleo (33%).

Además, el 43% percibe que los precios han aumentado significativamente en los últimos seis meses.

Respecto al alza de los combustibles, aumentó la atribución a factores internacionales (48%, +6 puntos), disminuyó la responsabilidad del gobierno anterior (13%, -11 puntos) y subió levemente la del gobierno actual (38%, +2 puntos).

Agenda Criteria 12 Abril 2026 by Radio Cooperativa