A un mes de asumir, UDI destaca gestión del Gobierno: "Se nota el sentido de urgencia"

Este sábado se cumplió un mes desde que el Gobierno de José Antonio Kast asumió la conducción del país y desde el oficialismo han realizado un balance positivo sobre su gestión, marcada por el alza histórica del precio de los combustibles tras los cambios al Mepco, el proyecto de Reconstrucción y el retiro de decretos de la Administración anterior.

El diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, valoró el trabajo realizado por el Ejecutivo en sus primeros 30 días: "Un mes de gobierno y se nota el sentido de urgencia, que el crecimiento es prioridad y que la creación de empleo no es solo una cifra. Hay que volver a los empleos que creaba Chile hace muy poco tiempo", destacó.

El parlamentario gremialista señaló que "evidentemente se ha notado ese sentido de urgencia en el Congreso, pero se ha notado también en la confianza de los mercados, en los proyectos que ingresan a tramitación ambiental, en el ánimo y en las personas que cotizan, por ejemplo, un crédito hipotecario".

"Tenemos que estar apoyando porque Chile vuelva a ser líder en América Latina, porque Chile vuelva a ser un país más próspero y porque las personas de esfuerzo tengan una oportunidad nuevamente de surgir junto a Chile", enfatizó el legislador oficialista.

Poduje por Reconstrucción: "Necesitamos los recursos"

Entre las principales iniciativas que impulsa el Gobierno se encuentra la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, que ha recibido múltiples críticas desde la oposición debido a que incluye una reducción al impuesto corporativo y limitaciones al acceso a la gratuidad.

En esa línea, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, enfatizó que el Gobierno necesita "que los recursos (estén disponibles) en abril. Estaré viajando pasado mañana a reunirme con las autoridades (de la zona afectada), con los alcaldes de Penco y de Tomé".

"Nosotros tenemos los proyectos listos, pero necesitamos los recursos. Recordemos que la Ley de Reconstrucción de Biobío y Ñuble necesita 400.000 millones de pesos que están incluidos en esta ley y no podemos esperar hasta septiembre", advirtió.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador Miguel Becker (RN) se refirió a la tramitación de la propuesta: "Espero que la reconstrucción sí se lleve adelante de todas maneras. Yo soy de la idea de que todas las opiniones valen, incluso algunas de la oposición que sean razonables, y tomarlas con el propósito de sacar adelante nuestro país", indicó.

"Espero tengamos los votos necesarios para poder apoyar al Gobierno en todas las medidas que tengan que ser tendientes a mejorar esta situación", concluyó.