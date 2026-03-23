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Fundación Jaime Guzmán: Kast está transmitiendo los valores y virtudes con que ha llevado su vida

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, negó en El Primer Café que José Antonio Kast esté intentando "imponer" una determinada mirada valórica sobre la sociedad chilena.

En el panel de debate de Cooperativa, el filósofo discrepó con Luis Ruz (DC) a propósito de la decisión del Gobierno de apoyar a Estados Unidos para someter a votación, en Naciones Unidas, una resolución que restringe la definición de "género".

"Cuando hablamos de la disputa cultural estamos tratando de convencer -por la vía del diálogo y las herramientas que da la democracia- sobre ciertos valores en un proyecto de sociedad, pero eso no es una imposición", afirmó Arqueros.

"Lo que hizo en la ONU el Gobierno de Chile fue poner un voto, y eso es absolutamente legítimo en democracia. Y en Chile, lo que él (el Presidente) está transmitiendo son ciertos valores y ciertas virtudes con que él ha llevado su vida y su proyecto político, público y transparente, y hasta aquí no veo, de verdad, ninguna imposición", enfatizó.

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