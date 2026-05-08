La educación atraviesa un momento de incertidumbre global. Mientras los sistemas tradicionales parecen agotados, las nuevas estructuras aún no terminan de cuajar. Para Anna Forés, directora de la cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, estamos viviendo un "interregno", un concepto rescatado de Zygmunt Bauman que describe este vacío entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace.

En su reciente visita a Chile para el seminario "Educar para la vida", organizado por la Fundación Mustakis, Forés conversó con Lo Que Queda del Día sobre cómo la neurociencia y una nueva mirada sobre la resiliencia pueden iluminar el camino de docentes y padres.

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