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Cuenta Pública: Mandatario promete "recuperar el control" de las cárceles

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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Con la promesa de "recuperar el control de nuestras cárceles", el Presidente Kast apuntó en la Cuenta Pública a que se buscará tener presidios segmentados, que no sean una "escuela" para los delitos.

"Comenzará un proceso de fortalecimiento de los régimenes de alta seguridad", anunció el jefe de Estado, adelantando segregación, mejor infraestructura, más plazas -en 20 mil cupos-, pero también una línea de trabajo en la rehabilitación de quienes quieren cambiar el rumbo de sus vidas.

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