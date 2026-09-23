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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Canciller chileno: Escudo de las Américas no implica fuerzas militares

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la iniciativa busca coordinar a 15 países para enfrentar a organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

Afirmó que las bandas se han convertido en "verdaderas multinacionales del crimen" y requieren una respuesta conjunta.

Canciller chileno: Escudo de las Américas no implica fuerzas militares
 ATON (archivo)

La delincuencia organizada cruza las fronteras, las defensas contra la delincuencia también tienen que cruzar la frontera", resaltó el ministro de RR.EE.

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En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y descartó que la iniciativa contemple el uso de fuerzas militares, pues su propósito es combatir "la delincuencia organizada transnacional".

Tras una jornada de reuniones bilaterales como parte de la agenda del Presidente José Antonio Kast ante la ONU, el titular de Relaciones Exteriores enfatizó que "el Escudo de las Américas, como bien lo dijo el Presidente ayer, no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares".

"Es en la línea del Compromiso de Santiago, es una coordinación, un esfuerzo al que Chile adhiere como en otros 14 países, para el combate contra la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada cruza las fronteras, las defensas contra la delincuencia también tienen que cruzar la frontera", resaltó.

El secretario de Estado explicó que la finalidad de la iniciativa es "cooperar y ponernos de acuerdo en cómo vamos a ayudarnos entre nosotros para combatir el crimen organizado".

El objetivo, agregó, es que "estas bandas que cada vez son más sofisticadas y son verdaderas multinacionales del crimen tengan al frente países que puedan en forma eficaz combatir sus efectos sobre nuestra población, sobre nuestra seguridad, sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Esa es la idea".

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