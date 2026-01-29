Kast se reúne este jueves con el presidente de Bolivia

En el marco de su gira internacional por Centroamérica, el Presidente electo, José Antonio Kast, continúa este jueves con su agenda en Panamá, donde sostuvo un encuentro clave con la Cámara de Comercio local, acompañado por una delegación que incluyó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y a los futuros ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía y Seguridad.

El mandatario electo participó ayer del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, conocido como el "Davos latino", donde hizo un llamado a la unidad regional tras sostener una reunión con el presidente brasileño, Lula da Silva.

Durante esta tarde, Kast se reúne con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y posteriormente sostendrá un encuentro con su par de Bolivia, Rodrigo Paz, con quienes coincidió en el evento de anoche.

Finalmente, por la noche, el exdiputado viajará a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, acompañado por por su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.

"Estamos cerrando las actividades en Panamá. Ha sido una muy buena jornada, hemos podido tener algunas reuniones bilaterales, esperamos hoy día tener otras más, donde planteamos la necesidad de tener estabilidad en los distintos países de Latinoamérica, combatir el tema del crimen organizado, lograr la mejor integración en temas de carreteras, en temas de turismo y de ahí ya partiremos en la tarde a El Salvador", informó el mandatario electo.

La próxima semana, la agenda internacional del Presidente electo se trasladará a Europa, con visitas programadas a Bélgica, Italia y Hungría.

Lista de delegados presidenciales y subsecretarios

En el plano local, este viernes se dará a conocer la lista de los futuros delegados presidenciales de José Antonio Kast, mientras que la presentación se los subsecretarios quedó agendada para la próxima semana.

Uno de los nombres que toma fuerza para la Delegación Presidencial Metropolitana es el excalcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien es cercano al mandatario electo. En valparaíso, en tanto, suena el nombre del exconsejero regional Manuel Millones (exUDI).

Para las subsecretarías, en tanto, destacan los nombres de Máximo Pavez (UDI) para Interior; Sebastián Figueroa (republicano) en Desarrollo Regional; Constanza Carrillo (RN) en la Segpres; Luis Silva (republicano) en Justicia y Carlos Maldonado (Demócratas) en Derechos Humanos.

No obstante, desde Chile Vamos han surgido dudas ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno privilegie perfiles independientes por sobre los militantes de los partidos aliados.

En conversación con Cooperativa, el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, afirmó que "el ejercicio del Presidente Kast es armar equipos consistentes, que tengan sentido de equipo -no que vaya uno por un lado y otro por otro lado- y que tengan densidad política para que exista una buena coordinación, que exista complicidad entre el Gobierno, y un afiatamiento en el trabajo entre el legislativo y el Ejecutivo".

"Todos los que hemos estado largo tiempo en política sabemos que la buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es muy importante. Los partidos políticos juegan un rol; no mirarlo es tratar de pasar por arriba de un cerro sin ser eso posible. Es necesaria la presencia de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que apoyaron al presidente Kast en segunda vuelta creo que deben estar razonablemente representados", concluyó.