En El Primer Café, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera, calificó como un acto "muy pragmático" que el Presidente electo, José Antonio Kast, se reúna con Nayib Bukele en El Salvador.

Para el economista, esta visita responde a la necesidad de los líderes de "hablarle a su público a nivel internacional" antes de asumir, trazando un paralelo con las giras que realizó el Mandatario saliente, Gabriel Boric, con referentes de su sector.

Sin embargo, el académico de la Universidad de los Andes advirtió que el éxito del próximo Gobierno no dependerá de estos gestos, sino de su capacidad de gestión política en Chile.

"En el país tiene que entrar a la realidad y empezar a jugar con el Congreso que tiene, con la mayoría que tiene, porque, de lo contrario, no va a poder sacar parte importante de sus compromisos de Gobierno", enfatizó Acevedo.

