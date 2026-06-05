"Nada del otro mundo": Desbordes desdramatizó gritos que recibió Kast en cita con alcaldes

"No fue nada del otro mundo, no hubo falta de respeto", afirmó este viernes el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al abordar la tensa jornada vivida ayer en el Teatro Centenario de La Serena, donde el Presidente José Antonio Kast fue increpado por alcaldes de oposición y manifestantes en el exterior del recinto.

En opinión del jefe comunal, la percepción de hostilidad hacia el Mandatario fue producto de una falta de organización de los partidos que sustentan al Ejecutivo, señalando que no fueron capaces de contrarrestar el ambiente de protesta.

"Había cien personas afuera, no creo que más, y se generó una sensación de que al Presidente casi como que lo trataron mal o algo por el estilo. Yo creo que ahí hubo un problema de los partidos del Gobierno, que no fueron capaces de movilizar, invitar a que la gente fuera a recibir al Presidente. No hicieron la pega", cuestionó.

Asimismo, respecto a lo sucedido dentro del recinto, donde los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga (DC), manifestaron su rechazo a la eliminación de las contribuciones, Desbordes le restó dramatismo a la situación, destacando la autoridad del Mandatario para retomar el control de la asamblea.

"Adentro hubo bastante respeto. El alcalde de Puente Alto se paró, sí, pero nada del otro mundo, no hubo falta de respeto al interior. El Presidente pidió respeto e inmediatamente hubo silencio", explicó el jefe comunal de Santiago.

Disculpas desde la AChM y postura del Gobierno

Esta visión contrasta con la actitud de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, consideró necesario emitir una disculpa pública ante el Ejecutivo por el comportamiento de sus pares.

"Le pido disculpas, porque no es posible que dos alcaldes pifien en una actividad solemne, formal. Se la Asociación Chilena de Municipalidades al Mandatario, hemos llegado a un consenso de que hoy la relación con La Moneda está mejor que nunca", sentenció Alessandri.

Finalmente, desde el Gobierno central, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reforzó la idea de que la administración de Kast mantiene una política de "puertas abiertas", independientemente de las críticas recibidas por las reformas tributarias en curso.

"Tenemos la tranquilidad y la convicción de que el Presidente siempre ha tenido las puertas abiertas, así es que la relación con los alcaldes es una cordial, es una relación que existe con mucha intensidad", afirmó Pavez.