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Poduje fue el ministro más aplaudido y Kast revindicó "un país de propietarios, no de arrendatarios"

Publicado: | Fuente: Cooperatva
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En un balance sobre la crisis habitacional que atraviesa el país, el Presidente José Antonio Kast definió el acceso a la vivienda como una "responsabilidad de Estado" que trasciende a las administraciones de turno.

Durante su discurso en la Cuenta Pública, el Mandatario afirmó que "la vivienda no puede ser un lujo", sino que "tiene que ser ese lugar de encuentro, de familia, donde uno debe tener derecho a llegar sin temor en las calles y sin dudar de que el Estado va a estar ahí para colaborar".

"Nosotros, como lo hemos dicho siempre, queremos un país de propietarios, no queremos un país de arrendatarios”, sentenció Kast, que valoró también el trabajo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, uno de los más aplaudidos de la Cuenta Pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

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