Presidente Kast reporta 80% de avance en resolución de casos críticos tras activar Plan Oncológico

En un balance sobre la situación sanitaria del país, el Presidente José Antonio Kast detalló los avances del Plan Oncológico de 90 días, una medida de emergencia implementada para enfrentar la crisis de diagnósticos y tratamientos postergados.

"En salud, el sistema actúa cuando ya es tarde. Por eso decidimos acompañar a la persona en cada etapa: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación, sin abandonarla a mitad de camino", señaló Kast durante su Cuenta Pública, subrayando que la urgencia radica en que cada año 60 mil personas son diagnosticadas con cáncer en Chile, de las cuales la mitad no logra sobrevivir.

El jefe de Estado explicó que "detrás de cada garantía retrasada hay una persona y una familia que vive con la angustia de no saber, y un reloj que, en oncología, corre siempre en contra. Por eso declaramos la alerta oncológica y pusimos en marcha el Plan Oncológico de 90 días, con metas claras, plazos exigentes y seguimiento semana a semana".

En cuanto a la efectividad de la medida, el Presidente destacó que "logramos contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera, para vincularlas a la red y reactivar su atención. El plan avanzó de forma sostenida y verificable. En pocas semanas hemos logrado cerca del 80% de avance en la aceleración de la resolución de los casos más críticos".

"El cáncer no es la única espera que duele. Tenemos más de tres millones de prestaciones pendientes", advirtió Kast. (FOTO: ATON)

La estrategia gubernamental también depende de la integración de recursos externos al sistema público para ampliar la capacidad de atención en zonas extremas y regiones. Kast puntualizó: "Activamos la complementariedad público-privada y, a través de Fonasa, dispusimos más de 4.800 cupos para atender retrasos oncológicos en distintas regiones del país. Sabemos que el desafío no termina aquí, pero demostramos que, cuando el Estado se organiza, fija metas y rinde cuentas, los resultados llegan".

Finalmente, el mandatario reconoció que el éxito en el área oncológica debe replicarse en el resto de las especialidades médicas que presentan altos índices de demora: "El cáncer no es la única espera que duele. Tenemos más de tres millones de prestaciones pendientes. Por eso seguiremos priorizando atenciones en las listas de espera, con más horas médicas, más operativos quirúrgicos y mejor coordinación de la red pública y privada".

Se convocará al Consejo Nacional para implementar cambios estructurales en listas de espera

El anuncio del Presidente Kast fue destacado por la ministra de Salud, May Chomali, quien señaló que "con la alerta oncológica tuvimos muy buenos resultados, fuimos capaces de movilizar a la red pública, también a la red privada para colaborarnos en esta situación, también a la sociedad civil organizada".

"Ahora nos queda el desafío del resto de la lista de espera no oncológica", afirmó la secretaria de Estado, que, bajo esta premisa, confirmó que la próxima semana se constituirá el Consejo Nacional de Salud, integrado por expertos de diversos ámbitos.

Al ser consultada por proyecciones concretas, Aguilera fue cauta y reconoció que "es difícil decir. Los últimos gobiernos se han enfocado en reducir los tiempos de espera promedio. Se puso como un límite 200 días, que si bien es cierto se redujo en muchos días, no ha sido posible abordarlos y posible llegar a esa cifra".

"Por lo tanto, tenemos que buscar una forma distinta de hacerlo, dado que las medidas habituales, que son recursos adicionales para resolución de tiempos de espera, no han sido suficientes", puntualizó Chomali.