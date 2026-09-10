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Presidente Kast enfrentó pifias en largada del Mundial de Rally y llamó a la unidad

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En el marco de la ceremonia de largada protocolar del Campeonato Mundial de Rally (WRC Rally Chile Biobío 2026), desarrollada en el centro de Concepción, el Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves el inicio de la competencia internacional acompañado por parte de su gabinete ministerial.

Durante el inicio de su intervención, la cual estuvo marcada por pifias provenientes de sectores del público, el Mandatario destacó el respaldo de las autoridades de Gobierno presentes en la cita tuerca.

En medio de los silbidos, el jefe de Estado hizo un llamado al enfoque deportivo del certamen: "Voy a pedir a aquellos que pueden tener una opinión distinta en política, que hoy día estamos aquí por algo distinto. ¡Estamos por el deporte! ¡Estamos por el Biobío! ¡Estamos por Chile!", exclamó.

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