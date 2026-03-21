Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.5°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Puerto Montt: Kast asistió a funeral de sargento Figueroa y llamó a "cuidar la institución"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario encabezó los honores durante la ceremonia y pidió ayuda a vecinos y autoridades "a que nos ayuden a encontrar a los responsables".

"De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones y a Chile, para que la paz y el orden sean un faro para nuestra nación", expresó.

Puerto Montt: Kast asistió a funeral de sargento Figueroa y llamó a
 ATON

El expublicano lamentó que el ataque contra el funcionario en Puerto Varas haya coincido con el cambio de mando: "Nos une en el dolor hoy día, pero nos mantiene unidos hacia adelante", reflexionó.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast participó, la tarde de este sábado, del funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla de Carabineros en Puerto Montt (Región de Los Lagos), donde hizo un llamado a respaldar y "cuidar a la institución".

El Mandatario arribó a Los Lagos tras participar del aniversario de la Fuerza Aérea (FACh) durante la mañana, instancia en la que calificó al funcionario -quien falleció ocho días después de recibir un disparo en la cabeza el 11 de marzo, durante una fiscalización en Puerto Varas- como "un mártir que entregó la vida al servicio de la patria".

Ya en Puerto Montt, Kast inició su discurso en Puerto Montt señalando que hoy "convoca a la nación entera en un momento de dolor, pero está aquí representada toda la nación", y lamentó que el ataque haya ocurrido el mismo día del cambio de mando: "Nos une en el dolor hoy día, pero nos mantiene unidos hacia adelante", expresó el exrepublicano.

El jefe de Estado también apuntó a fortalecer a Carabineros y enfatizó que "el compromiso hoy día es cuidar de la institución. Cuando te dicen duerme tranquilo, es porque hay un carabinero que cuida de ti", consignó La Tercera.

"De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones y que mueva a Chile para que la paz y el orden sean un faro para nuestra nación", puntualizó, al tiempo que advirtió que la policía uniformada sume más de 1.200 mártires, por lo que llamó a que el crimen no quede impune.

Imagen foto_00000013

Antes de comenzar el cortejo fúnebre, se dio inicio a un pie de cueca en honor al sargento Figueroa. (FOTO: ATON).

Finalmente, el Mandatario enfatizó el esfuerzo que desplegará el Ejecutivo para esclarecer el crimen del funcionario: "Necesitamos justicia. Desde el Estado pondremos todo de nuestra parte y pedimos a cada vecino y a las autoridades que nos ayuden a encontrar a los responsables", aseveró.

El funeral de Figueroa se llevó a cabo con honores institucionales y contó con la presencia de autoridades y civiles, en el marco del duelo nacional decretado por el Gobierno luego de su deceso, ocurrido el jueves.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada