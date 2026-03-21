Puerto Montt: Kast asistió a funeral de sargento Figueroa y llamó a "cuidar la institución"

El Presidente José Antonio Kast participó, la tarde de este sábado, del funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla de Carabineros en Puerto Montt (Región de Los Lagos), donde hizo un llamado a respaldar y "cuidar a la institución".

El Mandatario arribó a Los Lagos tras participar del aniversario de la Fuerza Aérea (FACh) durante la mañana, instancia en la que calificó al funcionario -quien falleció ocho días después de recibir un disparo en la cabeza el 11 de marzo, durante una fiscalización en Puerto Varas- como "un mártir que entregó la vida al servicio de la patria".

Ya en Puerto Montt, Kast inició su discurso en Puerto Montt señalando que hoy "convoca a la nación entera en un momento de dolor, pero está aquí representada toda la nación", y lamentó que el ataque haya ocurrido el mismo día del cambio de mando: "Nos une en el dolor hoy día, pero nos mantiene unidos hacia adelante", expresó el exrepublicano.

El jefe de Estado también apuntó a fortalecer a Carabineros y enfatizó que "el compromiso hoy día es cuidar de la institución. Cuando te dicen duerme tranquilo, es porque hay un carabinero que cuida de ti", consignó La Tercera.

"De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones y que mueva a Chile para que la paz y el orden sean un faro para nuestra nación", puntualizó, al tiempo que advirtió que la policía uniformada sume más de 1.200 mártires, por lo que llamó a que el crimen no quede impune.

Antes de comenzar el cortejo fúnebre, se dio inicio a un pie de cueca en honor al sargento Figueroa. (FOTO: ATON).

Finalmente, el Mandatario enfatizó el esfuerzo que desplegará el Ejecutivo para esclarecer el crimen del funcionario: "Necesitamos justicia. Desde el Estado pondremos todo de nuestra parte y pedimos a cada vecino y a las autoridades que nos ayuden a encontrar a los responsables", aseveró.

El funeral de Figueroa se llevó a cabo con honores institucionales y contó con la presencia de autoridades y civiles, en el marco del duelo nacional decretado por el Gobierno luego de su deceso, ocurrido el jueves.