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Presidente Kast encabezó ceremonia de aniversario de la FACh

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos ubicada en la comuna de El Bosque.

En la oportunidad el Mandatario destacó la importancia de esta rama de las Fuerzas Armadas y vio desfilar algunos de los aviones, helicópteros y efectivos de la FACh junto a la primera dama, María Pía Adriazola, y el comandante en jefe de la institución, general del aire Hugo Rodríguez.

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