Kast encabeza nuevo consejo de gabinete en La Moneda
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El Presidente José Antonio Kast arribó la mañana de este lunes a La Moneda -los fines de semana reside en su casa en Paine- y recibió los honores de la Guardia de Palacio, para luego encabezar un nuevo consejo de gabinete.
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