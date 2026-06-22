Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago8.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Kast encabeza nuevo consejo de gabinete en La Moneda

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente José Antonio Kast arribó la mañana de este lunes a La Moneda -los fines de semana reside en su casa en Paine- y recibió los honores de la Guardia de Palacio, para luego encabezar un nuevo consejo de gabinete.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados