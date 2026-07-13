Una coalición para Kast, ¿necesidad presente o futura de la derecha?

Claudio Arqueros y Rodrigo Ubilla coincidieron en El Primer Café respecto a la inconveniencia de apresurar la conformación de una coalición que reúna y coordine a los partidos que actualmente apoyan al Gobierno de José Antonio Kast.

Este debate se instaló en la derecha durante las últimas semanas a propósito de las recriminaciones cruzadas que dejó la fallida acusación constitucional contra Nicolás Grau; el propio Presidente hizo eco de la opción, mientras el líder UDI Pablo Longueira ha venido planteando reiteradamente la necesidad de una alianza política de esta índole.

Arqueros: "Hoy no sé si ayudaría tanto"

"Yo tengo un matiz con Pablo Longueira respecto a esto: creo que una eventual coalición debe ser el momento final, una consecuencia y no el momento inicial o el germen para efectos de los resultados del Gobierno", señaló en Cooperativa Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán.

"La forma en que se ha comportado el oficialismo parlamentario (...) apoya mi argumentación. Yo creo que se requiere primero un orden tanto en pacto parlamentario como en acordar (a futuro) una candidatura (presidencial) que permita proyección a este Gobierno. Se requiere orden, y creo que no es la coalición lo primero, sino que la coalición debe ser el final", dijo el filósofo.

"Hoy día una coalición entre Renovación Nacional y el mundo libertario; entre Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el Partido Republicano, yo no sé si ayudaría tanto al Gobierno, considerando el ambiente como está. Yo creo que hay que construir un ambiente, un camino para efectos de la proyección, y que de ahí se pueda decir: bueno, estamos en condiciones de una coalición. Hoy día no es una solución", sentenció el intelectual gremialista.

Coincidió Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo: "Esto tiene que madurar; hay confianza, afecto y fiato que tienen que darse, porque si no, el riesgo de poner la carreta delante de los bueyes; la posibilidad de fracaso en esa lógica es muy grande".

A juicio del exsubsecretario del Interior, "cualquier proyecto de coalición debe tener un objetivo intermedio: las próximas elecciones de gobiernos locales, y después, por supuesto, debiera ser con las presidenciales y parlamentarias (...) Por eso creo que Pablo (Longueira) se adelanta demasiado".

"Primero hay que construir los afectos, las confianzas, el rayado de cancha ideológico-conceptual, y después viene la consecuencia, que son las elecciones municipales y posteriormente las presidenciales y parlamentarias", enfatizó el militante RN.