Antofagasta: Detienen a último prófugo de peligroso grupo criminal tras amenazar a personal de salud

Un violento incidente ocurrido la mañana de este jueves en el Cesfam Corvallis de Antofagasta permitió la captura de un peligroso delincuente, que permanecía prófugo de la justicia por más de dos años.

El sujeto, de nacionalidad colombiana, fue identificado como el sexto y último integrante de una banda responsable de un alevoso doble homicidio registrado en marzo de 2024 en el campamento Villa Constancia.

La emergencia se desató cuando el imputado, mientras esperaba atención médica, extrajo un arma blanca para amenazar de muerte al personal de salud del recinto, hecho que por su gravedad obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 200 personas, entre usuarios y funcionarios.

Al respecto, la teniente Claudia Cisterna, de la 2ª Comisaría de Antofagasta, detalló que "gracias al rápido actuar de Carabineros y personal de la sección Centauro, se logró la detención del sujeto, controlando la situación sin lesionados e incautando el arma utilizada. Tras el procedimiento, se constató que el detenido mantenía una orden vigente por el delito de homicidio".

El Ministerio Público confirmó que el capturado era el eslabón perdido de una organización criminal que, en marzo de 2024, atacó una vivienda en el pasaje 20 de Julio con el fin de rescatar a un miembro de su banda. En dicho ataque, el grupo dio muerte a dos hombres adultos e hirió a una mujer, todos integrantes de una familia que no estaba vinculada a la organización.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó "la detención de esta persona, que había logrado evadir la acción de la justicia por mucho tiempo, demuestra que, sin importar el tiempo que transcurra, la persistencia del trabajo investigativo de la Fiscalía y las policías permite arribar a resultados positivos".

Con este arresto, la investigación por el doble crimen queda en condiciones de iniciar su etapa de cierre y posterior acusación.

Acciones legales de la CMDS

Por su parte, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) anunció medidas legales inmediatas ante el pánico generado en el centro asistencial.

El secretario ejecutivo, Jonathan Vergara, enfatizó: "Como corporación vamos a querellarnos contra el responsable de estos hechos, porque no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad de ningún funcionario ni de ningún miembro de nuestra comunidad que se encuentre en el establecimiento de salud".

El imputado pasará a control de detención este viernes, donde será formalizado por la Fiscalía a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) por los delitos de homicidio consumado y porte de arma de fuego, además de las amenazas en el recinto de salud.